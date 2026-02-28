Ogromno zadetkov na Otoku, Bijol s klopi gleda Cityjev lov za Arsenalom

Nadaljujejo se tekmovanja v angleški premier ligi. Liverpool do novih treh točk, zdrs Newcastla in spektakularen obračun med Burnleyjem in Brentfordom. Jaka Bijol tekmo Manchester Cityja in Leedsa začel s klopi.

Nogometaši Liverpoola so že v prvem polčasu tekme z West Hamom odločili končni rezultat. V peti minuti je bil natančen Francoz Hugo Ekitike, v nadaljevanju prve polovice tekme pa sta zadela še Virgil van Dijk in Alexis MacAllister. V 49. minuti so se Londončani vsaj navidezno vrnili v igro za zmago, natančen je bil Tomaš Souček. Liverpool je resno pretil tudi v nadaljevanju polčasa, v 70. minuti pa so bili tako reds nagrajeni z zadetkom Codyja Gakpoja.

Veselje je trajalo malo časa, pet minut pozneje je spet zaostanek za West Ham zmanjšal Taty Castellanos. Končnih 5:2 je v 82. minuti z avtogolom postavil Axel Dissasi, od kogar se je po odličnem strelu Jeremyja Frimponga žoga odbila v mrežo.

Po uspehu v ligi prvakov sedaj zdrs Newcastla

Veliko veselje nogometašev Evertona ob zmagovalnem zadetku Thierna Barryja. FOTO: Lee Smith/Reuters

Izjemno zanimiv dvoboj smo spremljali tudi na srečanju med Newcastlom in Evertonom. Nogometaši iz mesta Beatlov so povedli v 19. minuti, ko je bil natančen mladi Jarrad Branthwaite. Trinajst minut pozneje je izenačil Jacob Ramsey, a veselje čete Eddieja Howa ni trajalo dolgo. Čez dve minuti je Beto odbito žogo po strelu Dwighta McNeila poslal v mrežo in Liverpoolčane spet poslal v vodstvo.

V drugem polčasu smo spremljali enosmerni promet – Newcastle je konstantno pretil vratom Evertonovega vratarja Jordana Pickforda. V 82. minuti je z razdalje nevarno sprožil Jacob Murphy, ki je tako na domačem štadionu poskrbel za eksplozijo navdušenja. To pa ni trajalo dolgo, tako kot v prvem polčasu so se tudi tokrat gostje hitro vrnili. Thierno Barry je bil ob pravem času na pravem mestu, premagal je Nicka Popa ter Evertonu prinesel izjemno pomembne tri točke. Sedaj imajo štiri točke več od Newcastla, ki je tako padel na drugo polovico lestvice.

Samuel Barrott, sodnik na tekmi med Burnleyjem in Brentforfom, ima za seboj zahtevno popoldne. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Eksplozija zadetkov tudi v Burnleyju

Ogromno zadetkov smo videli tudi na tekmi med Burnleyjem in Brentfordom. Slednji je v 34. minuti vodil že s 3:0, a predzadnji klub v ligi se je do 60. minute vrnil in izenačil. Ne le to, v 78. minuti so celo zadeli za vodstvo, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Za veliko veselje navijačev je v tretji minuti sodnikovega dodatka poskrbel Mikkel Damsgaard, ki je dvema zadetkoma zadel tudi asistenco ter postavil končnih 4:3.

Bournemouth in Southampton sta se razšla z 1:1.