Okoli sebe sem imel 50 ljudi, klofutali so me, kričali v obraz in na uho ...

V dramatični tekmi v Kansas Cityju sta se Alžirija in Avstrija na svetovnem prvenstvu razšli neodločeno s 3:3, čeprav je nekaj časa kazalo na poraz Avstrije. V zadnjih sekundah sodniškega dodatka tekme je z glavo izenačil Saša Kalajdžić, ki je vstopil s klopi, in spravil v delirij navdušenja ne le soigralce, ampak tudi navijače v rdečem.

Nekaj zadnjih minut se je zdelo, da sta se ekipi zadovoljili z obojestransko koristnim remijem, a je po igri, ki je spominjala na trening, napočil čas za napeto dramo. Avstrijski navijači so osupnili in utihnili ter z odprtimi usti strmeli na igrišče, ko je nekdanji zvezdnik Manchester Cityja Rijad Mahrez s svojim drugim golom v 93. minuti zadel za 3:2.

Dve minuti pozneje je Phillipa Mweneja zamenjal Kalajdžić in le slabih 60 sekund pozneje povsem spremenil razpoloženje med soigralci, na tribunah in pri prebivalcih slovenske severne sosede.

V svojih prvih reakcijah po nepozabnem izenačujočem golu je bil Kalajdžić videti skoraj brez čustev. »Počutim se, kot da sem v šoku,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal 28-letnik, ki je dobesedno v zadnji sekundi svoji reprezentanci zagotovil mesto v osmini finala proti evropskim prvakom Špancem.

Zamenjava dva metra visokega napadalca sploh ni bila načrtovana. Pri rezultatu 2:2 se je tekma dobesedno ustavila, preden je drugič udaril Mahrez. Takrat je bila avstrijska reprezentanca izločena, selektor Ralf Rangnick pa se je moral odzvati in je na igrišče poslal Kalajdžića.

Saša Kalajdžić je sprožil delirij koelgov in navijačev v Kansas Cityju ter v Avstriji. FOTO: Phil Noble/Reuters

»In potem nenadoma, ne vem, sem imel okoli sebe 50 ljudi in vsi so me drug za drugim klofutali in slavili, mi kričali v obraz, mi kričali na uho,« je Kalajdžić opisal prve prizore po šestem golu na tekmi, ki je sprva obetala brezkrven dvoboj. »To so posebni trenutki, ki jih lahko ustvari samo nogomet.« Dejal je, da je zdaj »olajšan in srečen« zaradi napredovanja v izločilne boje.

Njegov peti gol na štiriindvajsetem reprezentančnem nastopu je bil njegov najpomembnejši, s čimer je postal eden od štirih avstrijskih reprezentantov, poleg Marka Arnautovića, Romana Schmida in Ivice Vastića, ki so dosegli gole tako na svetovnem kot na evropskem prvenstvu. Na prvenstvu stare celine je leta 2021 zadel proti poznejšim prvakom Italijanom.

Kljub temu gola proti Alžiriji ni hotel označiti za svoj absolutno najboljši, ampak le za »enega najlepših trenutkov« v karieri. Obstanek v nemški bundesligi s Stuttgartom proti Kölnu leta 2022 je bil »podoben in lep trenutek, le da na drugačen način«.

Napadalec Wolverhamptona Kalajdžić, čigar prihodnost pri angleškem klubu je še vedno negotova, je pred nekaj tedni prav tako praznoval velik uspeh z osvojitvijo dvojne domače krone z ekipo LASK, kjer igra kot posojen nogometaš.

Njegov nastop na SP se je zdel nepredstavljivo še pred nekaj meseci, ko je bil zaradi hude poškodbe kolena na Dunaju rojeni igralec srbskih korenin znova odsoten z igrišč. Rangnick je to opisal kot sanjsko zgodbo.

»Če bi nam kdo pred šestimi meseci povedal, da bo sploh v ekipi in bo nato dosegel odločilni gol ... Skoraj nihče ne bi verjel. To preprosto kaže, kaj je mogoče, ko vztrajaš, ko si zastavljaš cilje, ko pokažeš ambicijo. Resnično si je želel biti tu,« je dodal Rangnick.