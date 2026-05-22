Okoljski strokovnjak: Mundial z najbolj negativnim vplivom na okolje v zgodovini

Mednarodna nogometna zveza Fifa si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka, svetovnega prvenstva v nogometu, obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini, okoljske strokovnjake navaja agencija AFP.

»Za razliko od olimpijskih iger, kjer se ogljični odtis v zadnjih nekaj izdajah zmanjšuje, to nikakor ne bo veljalo za moško SP v nogometu. Veljalo bo popolnoma nasprotno,« je za tiskovno agencijo AFP povedal David Gogišvili, geograf na švicarski Univerzi v Lozani (Unil).

Na SP bo v skupinskem delu prvič tekmovalo 48 ekip. Ekipe bodo tekme v predtekmovanju igrale v treh državah, Mehiki, Kanadi in ZDA, kar bo prav tako prvič.

Od prvenstva si organizatorji obetajo rekordne prihodke, vendar bo, kot kaže raziskava Univerze v Lozani, nogometni turnir »proizvedel največji ogljični odtis v zgodovini mednarodnega športa«.

Razdalje največji vir emisij CO2

Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti, posameznika, organizacije, dogodka ali proizvoda, izražena v ekvivalentu ogljikovega dioksida.

Izračuni Unila za emisije CO2 se gibljejo od pet do devet milijonov ton v primerjavi s približno 1,75 milijona tonami za olimpijske igre v Parizu leta 2024, je nadaljeval Gogišvili.

Te številke daleč presegajo ocenjenih 2,17 milijona ton CO2, ki jih je Rusija ustvarila leta 2018 na SP, ki je sicer vključevalo 40 tekem manj, in 3,17 milijona ton iz Katarja leta 2022 na dogodku, ki je potekal na majhnem območju, a so ga kritizirali zaradi na hitro zgrajenih, prevelikih in klimatiziranih stadionov.

Vseh 16 prizorišč, ki bodo v uporabi to poletje, od najmanjšega v Torontu s 45.000 sedeži do največjega v Arlingtonu v Teksasu, ki ima 94.000 sedežev, je bilo zgrajenih že pred prvenstvom. To je bil pred osmimi leti tudi eden ključnih argumentov predlagateljev kandidature z geslom Združeni oziroma United 2026.

Glavno težavo predstavljajo razdalje. Med Miamijem in Vancouvrom je več kot 4500 kilometrov. To bo pomenilo največji vir emisij CO2. Takšne razdalje pomenijo, da bodo ekipe, osebje, mediji in več kot pet milijonov navijačev, na katere merijo pri Fifi, za prevoz med prizorišči uporabljali letala.

Reprezentanca Bosne in Hercegovine bo na primer prepotovala 5040 kilometrov za tekme skupinskega dela v Torontu, Los Angelesu in Seattlu.

Veliki štadioni, velike razdalje med prizorišči tekem in veliko potovanj, to so glavni razlogi za tekmovanje za najbolj negativen vpliv na okolje. FOTO: Dustin Satloff/Getty Images Via AFP

Skrčenje obsega udeležencev

Okoljski analitiki se strinjajo, da je najboljši način za zmanjšanje vpliva takšnih megalomanskih tekmovanj omejitev njihovega obsega, kot je to storil Mednarodni olimpijski komite s svojo kvoto največ 10.500 športnikov za poletne igre, je dejal Gogišvili.

S povečanjem števila ekip na turnirju z 32 na 48 Fifa počne ravno nasprotno, opozarjajo pri AFP.

»Podnebni stroški katere koli mednarodne tekme so 26- do 42-krat večji od stroškov vrhunskih tekem na nacionalni ravni,"« je zapisano v poročilu, ki ga je leta 2025 objavil New Weather Institute.

»Ena sama tekma v zadnjem delu SP je odgovorna za 44.000 do 72.000 ton CO2,« trdijo pisci poročila iz britanske organizacije Scientists for Global Responsibility. Izračunali so, da je to enakovredno emisijam 31.500 do 51.500 avtomobilov na britanskih cestah v celem letu.

»Fifin nenasiten apetit po rasti in dobičku vodi do več tekem in neizogibno do več športnikov, več navijačev, več hotelske infrastrukture, več letov, to je nekakšen neskončen začaran krog,« je opozoril Gogišvili.

Vse kaže, da bo Fifa nadaljevala z zanikanjem okoljskih vprašanj. SP leta 2030 bo potekalo v šestih državah na treh celinah. SP leta 2034 pa bo v Savdski Arabiji, v podnebju, primerljivem s tistim v Katarju, vendar s 40 dodatnimi tekmami na veliko večjem območju. Savdski velikan Aramco, največja naftna družba na svetu, je leta 2024 postal glavni sponzor Fife, še opozarja AFP.