Okorna, počasna, ostarela, toda ... »Vsi bi se morali bati Hrvaške!«

Prva od dveh pripravljalnih tekem hrvaške nogometne reprezentance pred odhodom na svetovno prvenstvo v nogometu je pred drugo – nedeljsko proti Sloveniji v Varaždinu – pustila mešane občutke. Belgija je bila z goloma Yourija Tielemansa (38.) in Romeluja Lukakuja (96.) boljša, zahtevni navijači pa so že nabrusili »nože« in od selektorja Zlatka Dalića zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Hrvaška je v že videnem ritmu, domala se ponavlja pred velikimi tekmovanji: je okorna, neprepričljiva, stara, selektor ne zna ... A je tudi že dolgo znano, da 11. reprezentanco na lestvici Svetovne nogometne zveze (Fifa) ne velja ocenjevati skozi pripravljalne tekme, enostavno niso verodostojno merilo. Nazadnje, na Reki, jo je premagala dve mesti višje uvrščena Belgija.