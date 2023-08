Okrepljeni topničarji ne skrivajo šampionskih ambicij

V nadaljevanju preberite:

Novi prvenstveni ples v najmočnejši nogometni ligi je pred vrati. V Angliji se začenja težko pričakovana sezona premier league, ki jo še posebej nestrpno pričakujejo privrženci londonskega Arsenala. Pomladi jim je naslov prvaka v zadnjih tednih sezone spolzel iz rok, Manchester City je bil preveč rutiniran, v novo sezono pa vstopa z odmevnimi okrepitvami in predvsem samozavesten, da lahko stori še zadnji, najtežji korak.

Po trojni kroni v minuli sezoni je tudi mojster motivacijskih prijemov Pep Guardiola priznal, da je imel nekaj težav, da je svoje varovance znova spravil na polne obrate. Kako tudi ne, ko pa so v minuli sezoni osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. V angleškem prvenstvu so v zaključku do izraza prišle izkušnje in predvsem zelo dolga klop, na katero je stavil Guardiola. Poleti je ostal brez kapetana in talismana ekipe, Ilkay Gündogan se je odločil za selitev k Barceloni, tudi David Silva je na izhodnih vratih, v svojih vrstah si ga želijo pri PSG-ju, v slačilnici pa je zavel hrvaški veter.