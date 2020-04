OKS sprožil akcijo za pomoč vlade

Ljubljana - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so na videokonferenci govorili o ukrepih za odpravo posledic zaustavitve dejavnosti zaradi novega koronavirusa. Na vlado so naslovili tri sklepe, s katerimi bi se uredila pomoč organiziranemu športu v času pandemije in po njej, tako finančna kot pri sprostitvi dejavnosti.



OKS je pozval vlado, da pri pripravi novega paketa interventnih in sistemskih ukrepov za pomoč gospodarstvu in družbi vključi tudi slovenski organiziran šport, tako za ohranjanje njegove mednarodne konkurenčnosti kot tudi pri rekreaciji. Prav tako bi bilo treba nemudoma sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili trening vrhunskih športnikov z upoštevanjem priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ministrstva zdravje ter v sodelovanju z mnenjem medicinske komisije OKS.



OKS v tretjem sklepu poziva vlado, da podrobneje opredeli navodila za izvajanje športnih dejavnosti v času pandemije – tako tekmovalnega kot rekreativnega športa. Marjan Dolinšek, novi državni sekretar za šport v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, je tako že na začetku seje zagotovil: "Že danes bomo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) začeli pripravljati nove načrte za sproščanje športa v prihodnje."