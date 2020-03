Okužen še en zvezdnik Juventusa

Torino

- Z novim koronavirusom je okužen tudi eden največjih zvezdnikov italijanskega nogometa, napadalec Juventusa, Argentinec. To je že tretji pozitiven primer v torinskem klubu.»Pozdravljeni, sporočam vam, da sem dobil test za covid-19 in da sva oba z Oriano pozitivna. Sva v odličnem stanju in se počutiva dobro. Hvala za vzpodbudne besede in lep pozdrav vsem,« je nogometaš zapisal na twitter.Dybala, ki je s svojim dekletom,, v izolaciji že od 11. marca, je tretji pozitiven nogometaš tega kluba. Dvanajstega 12. marca je v javnost prišla novica, da je zbolel, pet dni kasneje pa so okužbo potrdili še pri