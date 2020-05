Okužen tudi soigralec slovenskega vratarja Jana Oblaka

Ljubljana – Brazilski nogometaš Renan Lodi, soigralec slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka pri madridskem Atleticu, je bil pozitiven na testu za bolezen covid-19. Da je okužen, so sumili že marca, a ga takrat niso testirali, pred vrnitvijo na treninge pa so ugotovili okužbo, zaradi katere je moral v desetdnevno karanteno.



Lodi je sprva mislil, da se je le prehladil, a ko so se sredi marca začele težave z dihanjem, je poklical klubske zdravnike. Ti so njegovo stanje spremljali, a so ga testirali šele pred začetkom treningov. V četrtek simptomov bolezni ni kazal, danes pa je izvedel neprijetno novico. Brazilski as je bil v zadnjem obdobju v odlični formi, na prvi tekmi osmine finala lige prvakov, v kateri so Madridčani izločili branilce lovorike iz Liverpoola, so ga celo razglasili za igralca tekme.



Po karanteni bodo opravili še en test. Če bo negativen, se bo lahko Lodi spet pridružil soigralcem na treningu. Nogometaši Atletica se bodo prvič po daljšem premoru znova skupaj zbrali jutri.



Španska tiskovna agencija EFE sicer poroča, da je Lodi edini nogometaš Atletica ta čas, ki je pozitiven na novi koronavirus. Zdravniki so v okviru obširnega testiranja za bolezen covid-19 vseh nogometašev španske lige odkrili, da ima kar devet igralcev Atletica protitelesa za novi koronavirus, kar pomeni, da so bržkone okužbo že preboleli.



Za zdaj ni znano, ali je med tistimi, ki imajo protitelesa za sars-cov-2, tudi slovenski vratar Oblak, ki je od izbruha pandemije v Španiji. Medtem je znano, da je bilo vseh 18 nogometašev prve zasedbe Barcelone in šest igralcev iz druge ekipe negativnih, je poročal katalonski radio RAC1. Tako so lahko Lionel Messi in druščina že danes začeli individualne treninge. Kdaj se bo špansko prvenstvo nadaljevalo, za zdaj še ni znano.