Okužena celotna enajsterica Željezničarja

Ljubljana – Ker so v moštvu Željezničarja odkrili kar enajst z novim koronavirusom okuženih nogometašev, so bili prisiljeni odpovedati oziroma preložiti njegovo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij evropske lige v gosteh pri Maccabiju v Haifi. Dvoboj bi moral biti na sporedu danes ob 19. uri.



Šest nogometašev je bilo na bolezen covid-19 pozitivnih pred odhodom v Izrael, novo testiranje v Haifi pa je razkrilo še pet dodatnih pozitivnih izvidov na novi koronavirus. Zaradi tega so se pristojni izraelski organi v sodelovanju s tamkajšnjo nogometno zvezo odločili preložiti tekmo.



Sarajevskemu moštvu so iz izraelske vlade v dopisu sporočili, da lahko odpotuje domov brez omejitev, vendar pa mora najeti zasebno letalo in obvestiti člane posadke, da bo na krovu pet na covid-19 pozitivnih nogometašev. Novi datum tekme bo znan pozneje, v kolikor bodo lahko Željezničar po večjem izbruhu okužb sploh pripotoval še enkrat v Izrael. V nasprotnem primeru bo v drugi krog kvalifikacij za evropsko ligo brez boja napredoval Maccabi.