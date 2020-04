Okuženi predsednik gre raje v drugo ligo

Ljubljana



Brescia ne bo nadaljevala prvenstva

Mario Balotelli je najbolj znani nogometaš zadnjeuvrščenega moštva v seria A Brescia. FOTO: Reuters

- Lastnik in predsednik italijanskega nogometnega prvoligaša Bresicaje znan po strtem in bridkem jeziku. Tudi po nenavadnih potezah, ki jih je na lastni koži občutil bivši trener Mariborav svoje kratki avanturi pri slovitem angleškem drugoligašu Leedsu v obdobju, ko je bil njegov lastnik kontroverzni Italijan.»Absurdno je, da sploh obstajajo polemike o tem ali naj nadaljujemo prvenstvo,« je izzval načrtovalce vrnitve italijanskega prvenstva v tekmovalni ritem 63-letni Cellino, ki je že pred tedni zavzel stališče, da bi se sezona morala zaključiti.Vselej neposreden v razmišljanjih Cellino je pred dnevi povzdignil glas, ker je razkril, da se je okužil z virusom sars-cov-2. Prav tako njegova hči. Povedal je, da se je okužil med potovanjem.»Potem o sem preživel tri tedne v karanteni v Brescii, sem bil za veliko noč z družino v karanteni dva tedna na Sardiniji. Odšel sem bolnišnico na preglede. Izkazalo se je, da je bila pozitivna tudi hči, sin pa ne. Loteva se me utrujenost, imam bolečine v kosteh. Slabo je za jetra,« je spregovoril o svojem stanju in seveda ostro zabrusil načrtovalcem nadaljevanja sezone.»Niti kančka občutka in spoštljivosti niso pokazali,« jim je sporočil predsednik iz osrčja Lombardije in Brescie, ki je ob Bergamu plačal največji davek za koronavirus. Vodstvu tekmovanja in krovni organizaciji je zabrusil, da morajo storiti več za klube, za tiste, ki se bodo zaradi izgube prihodkov od televizijskih pravic znašli v krizi.»Približno 200 milijonov evrov bi naj še prejeli klubi od televizijskih pravic, če bodo nadaljevali prvenstvo. Mnogi med njimi so jih že obračunali. Kaj se bo zgodilo s klubi, če se prvenstvo ne bo nadaljevalo in televizija ne bo plačala denarja?« se je vprašal prvi mož Brescie.Cellini vztraja pri tem, da Brescia ne bo nadaljevala sezono in da bo šel v drugo ligo stoično z visoko dvignjeno glavo. Selitev v serie B je neizbežna, saj je Brescia na zadnjem mestu. Za rešilnim 17. mestom (Genoa) 11. kol pred koncem zaostaja kar za 9 točk, 16:25.Na Apeninskem polotoku načrtujejo vrnitev v trening ritem v maju, vaditi naj bi začeli na začetku maja, štadioni pa bi oživeli v začetku junija, četudi brez gledalcev.