Okuženi trije, a treningi se lahko nadaljujejo

Ljubljana - Iz nogometnega kluba Aluminij so sporočili izide testiranj na novi koronavirus, ki so jih opravili v ponedeljek. Od 42 opravljenih testov je bilo 39 negativnih, trije nogometaši so okuženi z virusom sars-cov-2.



Kot so v izjavi za javnost sporočili iz kluba, je bilo po osamitvi, ki je bila odrejena 8. avgusta, novo testiranje opravljeno v ponedeljek.



Opravili so ga v Kidričevem, od 42 je 39 testov pokazalo negativen rezultat, kar pomeni, da so v Aluminiju okuženi trije nogometaši.



Ker so bili vsi nogometaši in člani strokovnega vodstva v času od 8. do 17. avgusta v karanteni, lahko vsi, katerih test je pokazal negativni rezultat, danes pričnejo trenirati. Trije nogometaši s pozitivnim testom pa bodo ostali v karanteni, so sporočili iz kluba.



Kot je znano, je Nogometna zveza Slovenije 1. kolo sezone 2020/21 preložila za deset dni. Namesto 12. t. m., se bo začelo v soboto, 22. t. m.