FOTO:V nedeljo en tekmec manj

Ljubljana - Kdo in kaj sploh lahko ustavi Olimpijo na poti do tretjega naslova državnega prvaka pod vodstvom predsednika v odhajanju Milana Mandarića? Pet tekem pred koncem nogometnega prvenstva se Olimpijina podoba po menjavi trenerja prepričljivo spreminja v šampionsko.Njen odziv na igrišču daje štajerskima zasledovalcema Celju in Mariboru bore malo upanja. Še posebej, ker se bosta konec tedna pomerila še med seboj. Celje bo že danes v prvi tekmi 32. kroga gostilo tekmovalno prebujene Domžale.Do konca tedna bodo slovenski nogometni prvoligaši izpeljali dve koli, ki lahko v veliki meri Olimpijo povsem približata končnemu ...