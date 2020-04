Olimpija bo prihranila milijon evrov

Ljubljana - Vodilna ekipa slovenske nogometne lige Olimpija iz Ljubljane bo s procesom racionalizacije, ki so ga uveljavili zaradi pandemije novega koronavirusa in posledično prekinjene sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije, prihranila približno milijon evrov na letni ravni, so pri ljubljanskem kolektivu zapisali v sporočilu za javnost.



Kot poudarjajo pri Olimpiji, sta glavna cilja racionalizacije stabilnost in bolj varna prihodnost kluba. "Tako smo od druge polovice prejšnjega leta med drugim zmanjšali stroške poslovanja in število zaposlenih. Na letni ravni bo klub tako skupaj prihranil približno milijon evrov," so zapisali in dodali, da bodo smiselno nadaljevali z racionalizacijo, ker se je začetek te izkazal kot zelo pozitiven. To pa dotlej, dokler ne dosežejo optimalnega razmerja med številom zaposlenih, njihovo produktivnostjo ter dobrimi odnosi tako do kluba kot tudi med sodelavci.



Kot še pravijo pri Olimpiji, so se sočasno oddaljili tudi od zgodb s provizijami. "NK Olimpija Ljubljana tako že slabo leto dni ni izplačal provizij ob prestopih igralcev. Vse delovanje in trud kluba pa se nista izkazala zgolj za pozitivnega. V začetku leta smo dva meseca sodelovali s potencialnim vlagateljem, ki pa se na koncu ni izkazal za primernega. V želji po uspešnem prevzemu se je za namen preverjanja stanja kluba ter investitorja porabilo precej časa kot tudi sredstev," pišejo pri ljubljanskem kolektivu.



Kar zadeva licenciranje, so marca uredili tudi tekočo dokumentacijo za licenco Evropske nogometne zveze (Uefa). So pa še v procesu pridobivanja licence za tekmovalno sezono 2020/21 v slovenski prvi ligi, "kjer nam kaže zelo dobro, zato verjamemo, da bomo licenco uspešno pridobili".



Poudarjajo, da je več kot 90 odstotkov vseh zaposlenih in igralcev že podpisalo aneks o solidarnostnem znižanju plač v času pandemije koronavirusa, "pri nekaterih pa čakamo zgolj še na manjše uskladitve". Prav tako so bile že izplačane tudi plače za mesec marec 2020, pravijo pri Olimpiji.



Glede nadaljevanja sezone pravijo, da jim je najbolj pomembno zdravje. "V kolikor bo možno nadaljevati prvenstvo v enakih razmerah za vse ekipe, ki bodo optimalne predvsem glede zdravja, si to tudi želimo. Povedano drugače, čakamo na nadaljevanje prvenstva, kjer cilj ostaja osvojitev naslova državnih prvakov."



Olimpija ima po 25. kolu od skupno 36 pet točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema Celjem in Aluminijem. Pri zeleno-belih zaključujejo, da bo v naslednjo sezono klub vstopil zdrav ter z obvladljivim proračunom, ob tem pa ne bo nič manj kakovosten niti kadrovsko podhranjen. "Med drugim je vizija kluba razvoj domačih nogometašev na način, da bi jih lahko čim več vključili tudi v člansko moštvo NK Olimpija Ljubljana," so še zapisali.