Olimpija bo v Turčiji brusila šampionsko igro

Ljubljana

1500

klubov se pozimi pripravlja na turški rivieri, ki ima vse, a je cenejša kot Španija in Portugalska



Naslednji teden paket ukrajinskih velikanov

Kapetan Olimpije Nejc Vidmar pogleduje tudi proti moštvu prihodnosti. FOTO: Jure Eržen/Delo

Poljska lekcija za vijolične

Prva trening tekma v Turčiji se za mariborski tabor ni izšla po željah. Prejel je opozorilno zaušnico, saj je poljski Lech v 55 minutah zabil kar tri gole. Poraz z 0:3 je kar pošteno ujezil trenerja Darka Milaniča.

»Izid je bil slab, prehodi in igra z žogo slaba. Igra v napadu ni stekla, nismo bili natančni, nismo imeli dobrih sprejemov, pobude, pravih odločitev. Moštva tukaj imajo kakovost, igro moramo dvigniti na višjo raven,« je med drugim prvo tekmo ocenil Izolan. V soboto se bo Maribor pomeril z Vojvodino.



Vidmar pogreša Nika in Matica

Bajrić, Apau, Henty ...

Prvi Olimpijin tekmec za trening bo v soboto slovaški Slovan, pri katerem so bivši zeleno-beli igralci Kenan Bajrić, Mitch Apau in od letos tudi najdražji igralec iz SNL Ezekiel Henty. Pred štirimi leti je moskovski Lokomotiv Olimpiji plačal 5,5 milijonov evrov odškodnine. Mladi napadalec Žan Medved je iz ravenskega Fužinarja, kjer je igral kot posojeni nogometaš, prestopil brez minute za Olimpijino člansko moštvo, med kandidati za nasledstvo Andraža Šporarja pa je še bivši Domžalčan Alen Ožbolt.

- Slovenska nogometna zasedba na turški rivieri v Antalyi bo od jutri popolna. Mariboru in Celju se je v Beleku danes pridružila Mura, jutri bo dopotovala Olimpijina posadka, v kateri bodo kljub drugačnim pričakovanjem vsi najboljši. A z dodatkom: morda bo kdo od najbolj izpostavljenih za odhod, kot soin, takoj tudi odšel.V vsakem primeru bodo Kamerunec, Avstrijec in Ljubljančan imeli pripravljen kovček, in še kdo, če bodo snubci predsednika Olimpijeprepričali s pravšnjim zneskom.Trener zeleno-belihje pred odhodom razgrnil nekaj misli in dal vedeti, da je kadrovska kombinatorika pri Olimpiji odprta v obe smeri. »Iščemo še branilca na položaju štoperja in upam, da ga bomo našli čim prej. Doma ga ne bomo dobili, ker ga ni,« je bil odkrit 51-letni Ljubljančan, ki bo imel v Beleku najmočnejše možne pripravljalne tekme: slovaški prvak Slovan bo že v soboto prvi izzivalec, 3. februarja sarajevski Željezničar, za posladek pa bosta drugi teden ljubljanske potenciale preizkusila oba ukrajinska velikana – 5. februarja Dinamo Kijev, tri dni pozneje še Šahtar. Pozimi se v tem delu Turčije pripravlja do 1500 klubov.»To je odlično, želim si, da igramo z najboljšimi, ker lahko samo tako vidim dobre in slabe stvari. Rezultat ne bo v ospredju, ker me zanima razvoj igre. Najtežje je razvijati igro, a če si v tem uspešen, bodo prišle tudi zmage,« je bil natančen Hadžić, ki bo v Beleku prišel na svoje: namesto nabiranja kilometrov in krepitve mišic bo v ospredju žoganje.Prevzemne peripetije so vznemirjale javnost, manj nogometaše in strokovni štab. Kapetanje priznal, da tako umirjenih priprav pri Olimpiji še ni imel. »Upam, da bo tako tudi ostalo,« je marsikoga presenetil vratar, ki ima neporavnane račune z jesenskim delom sezone. »Zavedam se, da ni bil najboljši, rezerve so povsod, ampak treba je delat. Za prvo tekmo moramo biti pripravljeni.«Vzdušje v moštvu je navdušilo tudi kapetana, saj se je prvi dan priprav izogibal soočenju s sedmo silo, včeraj je bil zgovoren in neposreden. »Komaj čakam, da se vrnetain, pogrešam slovenske igralce in da se ustvari moštvo za prihodnost. Pa nimam nič proti tujcem,« je enega od izzivov za selektorja moštva izpostavil Vidmar.V Turčijo bo odpotovalo 23 nogometašev, doma bo ostal poškodovani Timi Max Elšnik.