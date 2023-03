Olimpija brez prask pod Lendavskimi goricami

V nadaljevanju preberite:

Olimpija se je v prvenstvenem slogu zanesljivo in prepričljivo v četrtfinalu nogometnega pokala Pivovarne Laško pridružila torkovim zmagovalcem Primorju, Celju, Kopru in včerajšnjim Rogaški, Mariboru in Aluminiju. Vijolične je v Velenju v četrtfinale varno zapeljal prvi strelec prvenstva Žan Vipotnik, Tabor pa je raje izbral prvoligaško bitko za obstanek. Aluminij je bil boljši v drugoligaškem derbiju od Fužinarja. Za zadnjo četrtfinalno vstopnico pokalnega tekmovanja se bosta danes pomerila še Bistrica in Bravo. Kakšno vzdušje je vladalo drevi v Lendavi in kako je tekmo spremljal kaznovani trener Olimpije Albert Riera?