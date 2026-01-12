Olimpija daleč za Celjem in še brez okrepitev, rešitev pokal

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je kot eden zadnjih začel priprave na spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach. Večjih kadrovskih menjav zaenkrat še ni bilo, za zdaj so odšli štirje nogometaši, v klubu pa v kratkem tudi načrtujejo vsaj dve okrepitvi. Po slabi ligaški jeseni – za vodilnim Celjem Olimpija zaostaja 18 točk – je glavni cilj osvojitev pokala.

Zeleno-beli za zdaj še niso sporočili nove okrepitve za nadaljevanje sezone, pred časom so najavili le, da se po dolgotrajnem okrevanju vrača prvi vratar Matevž Vidovšek. Sicer pa so Denisa Pintola, ki je jeseni branil za Primorje, zdaj posodili Vukovarju, napadalca Alexa Tamma pred tem Livingstonu, z vratarjem Galom Lubejem Finkom so po izteku pogodbe končali sodelovanje, igranje v Ljubljani pa je končal tudi Thalisson, ki se je preselil na Japonsko.

»Za zdaj še nihče ni prišel, ampak delamo na tem, da okrepimo ekipo. Radi bi pripeljali dva ali tri igralce, v kratkem bo dokončan en prestop. Predvsem iščemo hitrejšega krilnega igralca,« je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil športni direktor Goran Boromisa.

Ta je dodal, da se po poškodbi v poln trenažni proces vrača tudi branilec Marko Ristić, Dino Kojić pa naj bi bil po težavah z ramo nared v približno dveh tednih.

Bessone: potrebujemo predvsem hitrost

Trener Federico Bessone je poudaril, da se veseli priprav v Španiji, kamor bo v četrtek odšlo tudi deset mladincev, predvsem pa igralci s "čisto glavo" in pravo miselnostjo po slabem jesenskem delu sezone.

»Poznam ekipo, moramo izboljšati precej podrobnosti in delati trdo iz dneva v dan. Gre pa proces v pravo smer,« je povedal Bessone in se dotaknil okrepitev. »Upam, da bomo pripeljali par igralcev, predvsem pa potrebujemo hitrost, sam vidim potrebo po enem krilnem igralcu, drugače sem zadovoljen s tistimi, ki jih imamo,« je dodal.

Olimpija, ki išče tudi novega vezista, je imela jeseni kar nekaj težav z doseganjem zadetkov. »Če ne bi prihajali do priložnosti, bi me skrbelo, tako pa smo jih imeli. Da spredaj ni dovolj talenta? Ne, včasih pač žoga ne gre v gol,« je poudaril.

Trener Federico Bessone meni, da v ekipi potrebujejo predvsem hitrost. FOTO: Jože Suhadolnik

Jeseni je bil s sedmimi goli v ligi najboljši strelec Olimpije Ivan Durdov, ki ga povezujejo z odhodom iz kluba. »Durdov je naša najbolj vroča roba, bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je povedal Boromisa in pristavil, da je bilo iz poljske lige zanimanje tudi za bočnega branilca Jošta Urbančiča, sami pa so se pogovarjali tudi za prestop napadalno usmerjenega Daria Vizingerja iz Mure, a tega niso realizirali.

Olimpija si je v jesenskem delu prvenstva nabrala visok zaostanek, na petem mestu ima 25 točk oziroma kar 18 manj od vodilnega Celja. V uvodnem spomladanskem krogu bo 31. januarja igrala z Muro.

»Smo realni, vemo, kaj kaže lestvica, a se ne bomo predali. Pokal (v četrtfinalu bo Olimpija igrala z Brinjem iz Grosuplega; op. a.) moramo osvojiti, da bi si zagotovili evropska tekmovanja, gremo pa na obe lovoriki. Zavedamo se, da moramo biti boljši in bolje igrati. Ozračje je dobro in verjamem, da se bomo vrnili, in verjamemo v Federica," je še povedal Boromisa.