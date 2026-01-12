  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Olimpija daleč za Celjem in še brez okrepitev, rešitev pokal

    Trener Federico Bessone je poudaril, da se veseli priprav v Španiji, kamor bodo odšli igralci s "čisto glavo" po slabem jesenskem delu sezone.
    Nogometaši NK Olimpija so začeli priprave na drugi del sezone. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Nogometaši NK Olimpija so začeli priprave na drugi del sezone. FOTO: Jože Suhadolnik
    L. Š., STA
    12. 1. 2026 | 12:37
    3:57
    A+A-

    Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je kot eden zadnjih začel priprave na spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach. Večjih kadrovskih menjav zaenkrat še ni bilo, za zdaj so odšli štirje nogometaši, v klubu pa v kratkem tudi načrtujejo  vsaj dve okrepitvi. Po slabi ligaški jeseni – za vodilnim Celjem Olimpija zaostaja 18 točk – je glavni cilj osvojitev pokala.

    Zeleno-beli za zdaj še niso sporočili nove okrepitve za nadaljevanje sezone, pred časom so najavili le, da se po dolgotrajnem okrevanju vrača prvi vratar Matevž Vidovšek. Sicer pa so Denisa Pintola, ki je jeseni branil za Primorje, zdaj posodili Vukovarju, napadalca Alexa Tamma pred tem Livingstonu, z vratarjem Galom Lubejem Finkom so po izteku pogodbe končali sodelovanje, igranje v Ljubljani pa je končal tudi Thalisson, ki se je preselil na Japonsko.

    image_alt
    Adam Delius: Govoriti o denarju je enostavno, a jaz govorim o svojem

    »Za zdaj še nihče ni prišel, ampak delamo na tem, da okrepimo ekipo. Radi bi pripeljali dva ali tri igralce, v kratkem bo dokončan en prestop. Predvsem iščemo hitrejšega krilnega igralca,« je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil športni direktor Goran Boromisa.

    Ta je dodal, da se po poškodbi v poln trenažni proces vrača tudi branilec Marko Ristić, Dino Kojić pa naj bi bil po težavah z ramo nared v približno dveh tednih.

    Bessone: potrebujemo predvsem hitrost

    Trener Federico Bessone je poudaril, da se veseli priprav v Španiji, kamor bo v četrtek odšlo tudi deset mladincev, predvsem pa igralci s "čisto glavo" in pravo miselnostjo po slabem jesenskem delu sezone.

    »Poznam ekipo, moramo izboljšati precej podrobnosti in delati trdo iz dneva v dan. Gre pa proces v pravo smer,« je povedal Bessone in se dotaknil okrepitev. »Upam, da bomo pripeljali par igralcev, predvsem pa potrebujemo hitrost, sam vidim potrebo po enem krilnem igralcu, drugače sem zadovoljen s tistimi, ki jih imamo,« je dodal.

    Olimpija, ki išče tudi novega vezista, je imela jeseni kar nekaj težav z doseganjem zadetkov. »Če ne bi prihajali do priložnosti, bi me skrbelo, tako pa smo jih imeli. Da spredaj ni dovolj talenta? Ne, včasih pač žoga ne gre v gol,« je poudaril.

    Trener Federico Bessone meni, da v ekipi potrebujejo predvsem hitrost. FOTO: Jože Suhadolnik
    Trener Federico Bessone meni, da v ekipi potrebujejo predvsem hitrost. FOTO: Jože Suhadolnik

    Jeseni je bil s sedmimi goli v ligi najboljši strelec Olimpije Ivan Durdov, ki ga povezujejo z odhodom iz kluba. »Durdov je naša najbolj vroča roba, bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je povedal Boromisa in pristavil, da je bilo iz poljske lige zanimanje tudi za bočnega branilca Jošta Urbančiča, sami pa so se pogovarjali tudi za prestop napadalno usmerjenega Daria Vizingerja iz Mure, a tega niso realizirali.

    Olimpija si je v jesenskem delu prvenstva nabrala visok zaostanek, na petem mestu ima 25 točk oziroma kar 18 manj od vodilnega Celja. V uvodnem spomladanskem krogu bo 31. januarja igrala z Muro.

    »Smo realni, vemo, kaj kaže lestvica, a se ne bomo predali. Pokal (v četrtfinalu bo Olimpija igrala z Brinjem iz Grosuplega; op. a.) moramo osvojiti, da bi si zagotovili evropska tekmovanja, gremo pa na obe lovoriki. Zavedamo se, da moramo biti boljši in bolje igrati. Ozračje je dobro in verjamem, da se bomo vrnili, in verjamemo v Federica," je še povedal Boromisa.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Italija

    McTominay rešil Napoli in še začinil boj za naslov

    V derbiju italijanskega prvenstva sta se Inter in Napoli razšla z 2:2, razlike na vrhu lestvice serie A še naprej zelo majhne.
    11. 1. 2026 | 22:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal FA

    Šeško v polno, rdeči vragi ostali praznih rok; Bijol uspešen

    Manchester United je kljub golu slovenskega zvezdnika izpadel iz pokala FA proti Brightonu. Zasuk za zmago Leedsa.
    11. 1. 2026 | 19:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Darren Fletcher

    Novi trener Manchester Uniteda priznal: Lastnik z mano ne govori

    Darren Fletcher je začasno prevzel vodenje nogometašev Manchester Uniteda, z Jimom Ratcliffom, delnim lastnikom, ki je odgovoren za športni del, pa ni govoril.
    Nejc Grilc 11. 1. 2026 | 13:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Maroko

    Na afriškem pokalu narodov so ostale le še štiri reprezentance

    Znani so polfinalisti afriškega nogometnega prvenstva. Izpadli so branilci naslova, lahko pa bi se zgodilo, da se bo zmage veselila domača izbrana vrsta.
    11. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Crystal Palace

    Londonski velikan in prvak FA pokala senzacionalno izpadel proti amaterjem

    Veliko blamažo si je na tekmi FA pokala privoščil branilec naslova prvaka Crystal Palace, ki je izgubil proti šestoligašu Macclesfieldu.
    10. 1. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oglašujte z vsebinami na naših portalih

    Želite povečati prepoznavnost vaše blagovne znamke? Želite prebuditi pozornost naših bralcev? Kreativna vsebina je korak v pravo smer.
    Promo Delo 21. 2. 2023 | 12:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NK OlimpijaStožiceprva liganogometGoran BoromisaNK Celje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Slovo

    Umrl je znani teoretik Nezemljanov

    V 90. letu starosti je umrl švicarski avtor in teoretik o obstoju Nezemljanov Erich von Däniken. Njegova dela so bila prevedena tudi v slovenščino.
    12. 1. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Zima

    Idrijce jezijo ledeni pločniki, soli v vrečah zmanjkalo

    Komunala Idrija je tarča kritik zaradi slabo očiščenih površin. Sol za občane je na voljo v Zbirnem centru Ljubevč, vendar morajo priti s svojo embalažo.
    Anja Intihar 12. 1. 2026 | 12:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Začeli priprave

    Olimpija daleč za Celjem in še brez okrepitev, rešitev pokal

    Trener Federico Bessone je poudaril, da se veseli priprav v Španiji, kamor bodo odšli igralci s "čisto glavo" po slabem jesenskem delu sezone.
    12. 1. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Nobelova nagrada ni prenosljiva

    Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado bi Nobelovo nagrado za mir najraje podarila predsedniku ZDA Donalu Trumpu.
    12. 1. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Začeli priprave

    Olimpija daleč za Celjem in še brez okrepitev, rešitev pokal

    Trener Federico Bessone je poudaril, da se veseli priprav v Španiji, kamor bodo odšli igralci s "čisto glavo" po slabem jesenskem delu sezone.
    12. 1. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Nobelova nagrada ni prenosljiva

    Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado bi Nobelovo nagrado za mir najraje podarila predsedniku ZDA Donalu Trumpu.
    12. 1. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo