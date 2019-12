»Olimpija? Gol, nasmeh in zakaj ne tudi zmaga?«

Ljubljana

163

tekem je v 1. SNL igral Slobodan Vuk, najboljši strelec v zgodovini Domžal

Ko se je po ne posebej posrečeni preizkušnji na Norveškem Slobodan Vuk vrnil v Domžale, je imel prednost mlajši Jamajčan Shamar Nicholson, ki je zdaj član belgijskega kluba Charleroi. FOTO: Reuters

- Olimpija mora preskočiti še zadnjo oviro, da bi lahko jesenski del nogometnega prvenstva ocenila za zelo dobrega. Ta ovira so Domžale, ki ne blestijo, toda na odmor se lahko odpravijo boljše volje, če bi zeleno-belim pokvarile načrt. Eden od mož, ki bi lahko imel osrednjo vlogo v jutrišnjem derbiju Ljubljanske kotline, jeV drugi polovici sezone – od 10. kola – je 30-letni Radomljan zabil vseh sedem jesenskih ligaških golov, učinkovitejši je bil le Olimpijin tekmecz 10 goli. Najboljši domžalski strelec v tej sezoni je trenerjuolajšal delo pri rezultatskem vzponu rumenih, toda predvsem sebi je pokazal, da se lahko vrne med najboljše napadalce v 1. SNL.»Po odhodusem se vrnil na svoj naravni igralni položaj srednjega napadalca. Prej me jepostavljal na krilni položaj. To ni kritika Simona, ampak prednost je imel Shamar,« je v Jajcu v BiH rojeni Vuk razkril enega od razlogov, zakaj je po vrnitvi z Norveške tako dolgo lovil strelski občutek. Prav gotovo ga ima, saj je v SNL zabil že 51 golov (163 tekem), prvega v Lendavi, 12. marca leta 2011.»Spomnim se ga, še bolj tega, da sem si zaradi udarca s komolcem prislužil izključitev,« je bil iskriv. Zanimivo, če bo spomladi zabijal v ritmu, kakršnega je ujel v drugi polovici sezone, bi debelo presegel svoj najboljši izkupiček v SNL, 8 golov.V zadnjem dejanju prvega dela prvenstva, derbiju Ljubljanske kotline, Domžalčani ne želijo biti le hvaležen sparing partner razigranim Ljubljančanom, prej razdiralci načrtovane domače zabave.»Osredotočiti moramo biti na naše težave oziroma na našo prihodnost. Olimpija naj ima svojo računico, nas pa naj zanima predvsem naša podoba. V zadnjih tekmah smo jo izboljšali in se rezultatsko dvignili, še lepše bi bilo, če bi na odmor šli z močno raztegnjenim nasmehom na obrazu. Zmaga bi delovala motivacijsko za pripravljalno obdobje, pri čemer bi se lahko po malem spogledovali tudi z bojem za Evropo. Zaostanek za Aluminijem, Muro in Celjem bi bil ob srečnih okoliščinah, ki jih jeseni nismo imeli, celo ulovljiv,« že pogleduje proti novemu in uspešnejšemu letu Slobodan, ki od vodilne trojke ni zabil gola le Olimpiji. A tudi proti Aluminiju in Mariboru njegov gol ni zadostoval za točko.»Gol je gol in za napadalca je to vrhunec. Ne more biti slabo, če zabiješ, ne glede na to, če izgubiš. Vsak gol je spodbuda in stvari se lahko hitro obrnejo. Zakaj ne bi jutri v Stožicah zabil gol in bi Domžale zmagale? Verjemite, da je tudi ta scenarij uresničljiv, čeprav Olimpija igra odlično. Toda v SNL ni nepremagljivih,« je prepričan najboljši strelec Domžal v zgodovini 1. SNL.Možnosti Domžalčanov že lep čas niso bile tako majhne, toda v Stožicah je bilo že videti tudi zmagovalne plese rumenih. Zadnjič v majski tekmi, v kateri je Vuk pri zmagi Domžal s 4:1 zabil gol za 3:0.»Če sem iskren: daleč smo od želene podobe, toda včasih usodo ustvarja tudi sreča. Doslej je nismo imeli v izobilju, če jo bomo izzvali, bo v derbiju sila razburljivo. Veliko se je govorilo o naši luknjasti obrambi, ampak vedeti je treba, da se vsaka obramba začne pri prvem napadalcu. Se pravi, spredaj bomo morali biti bolj odločni, zavzeti in odgovorni, s čimer bi olajšali delo branilcem. Kot moštvo nismo bili dovolj kompaktni in se osredotočili na vsako najmanjšo podrobnost. Napake moramo omejiti na minimum,« se je zazrl v sredino bitko in iz vloge stranskega opazovalca šampionskega dvoboja med Olimpijo ter Mariborom nikomur ni dal prednosti. »Bitka bo odprta do konca.«