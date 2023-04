Olimpija hoče vse, tudi rekordno prednost

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Olimpije so tudi teoretično prvaki. Maribor, Bravo in Radomlje so praktično že opravili svojo nalogo, najbrž pa tudi Celje. To je peterica klubov v 1. SNL, ki lahko zaključnih pet tekem nogometnega prvenstva igra brez zavor. Za preostalih pet klubov bo 32. kolo, v katerem bodo danes tri tekme, jutri pa dve, prvo od zadnjih petih, ki lahko reši ali pa še bolj zaplete pot do Evrope ali obstanka. Kakšne so možnosti in napovedi?