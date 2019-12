FOTO:Olimpija ima boljše igralce kot Maribor

Ljubljana

Aluminijev nepogrešljivi igralec v zvezni vrsti Dejan Petrović je jeseni prestopil v višji kakovostni razred slovenskih nogometašev. FOTO: Tadej Regent/Delo

Novinca pri Mariboru, naboljši nogometaš minule sezone v 1. SNL Rudi Požeg Vancaš in najboljši strelec Olimpije Rok Kronaveter, sta bila jeseni kljub nestanovitni formi najvidnejša vijolična igralca. Skupaj sta zbrala 16 golov in 12 podaj. Foto Tadej Regent

- Jesenski dvojec najboljših v 1. SNL, prva Olimpija in drugi Aluminij, je imel najbolj izstopajoče nogometaše. V kombinirani najboljši enajsterici jeseni, razdeljeni na prvo, ki so jo sestavljali igralci Olimpije in Maribora, ter na drugo, ki so jo sestavljali preostali igralci iz osmih klubov, se je znašlo po šest Ljubljančanov in Kidričanov v postavitvi 4-2-3-1.Mariborski veteran je branil le 524 minut. Prejel je dva gola. Kljub vsemu je v 42. letu starosti mlajšima kolegoma,in, pokazal, zakaj je št. 1. Vidmar in Pirić sta bila preslaba. Kidriškemu vratarju Janžekoviču se je povsem ponesrečila tekma proti Mariboru, zaradi poškodbe je branil tekmo manj od moštvenega kolega Matije Kovačića, toda v obdobju, ko se je gradil močan Aluminij, ki je prejel tudi najmanj golov.Vijolični rezervist je zasenčil moštvenega kolega. V obdobju najboljšega Maribora je izkoristil Milčevo poškodbo. Ljubljanski izzivalecje bil šele od 12. kola prvokategornik. Jakšić med drugimi ni imel enakovrednega tekmeca.Olimpijin škofjeloški Jeseničan je vse prej kot hitrih nog, prišel je z zamudo in z manj treningi, a pri Mariborčanih jeseni niso imeli resnega tekmeca. V uglašenem soboškem orkestru je imel Maruško nepogrešljivo vlogo.Kamerunec je naredil več neumnosti (a manj napak) kot mariborski tekmec. Ko je izpeljal tekmo brez napak, je bil odličen prodajni eksponat. Črnogorec Martinović je bil čvrst in moštven, včasih pa preveč srčen. Čustva so ga znala zapeljati v napake.Oba sta bila tako rekoč brez konkurence. Nista bila odlična, ampak na tem položaju v Sloveniji (tudi drugod) vlada igralna suša oziroma povprečje.Koliko pomeni Vrhovec, je bilo vidno takrat, ko ga ni bilo v moštvu ali na igrišču. Za dve, tri tekme je bil še nadomestljiv, več ne. Mladi Petrović, resda z zajetno prvoligaško kilometrino, je bil jeseni najboljši.Če obstaja kdo, ki nima enakovredne zamenjave, je to Tomić. Tudi jeseni je bil eden ključnih mož zeleno-belih. Raznovrstnost in igralna inteligenca sta bila najmočnejša Vrbančeva aduta.Rudi ali? Rudi! Šteje učinek in v tem (6 golov in 6 podaj proti 4 golom in podaji) je Belokranjec krepko prekašal avstrijskega Srba, ki lepo preigrava. Požeg Vancaš je Maribor povlekel iz prve krize. Drugi najboljši strelec lige, Vizinger, je pravzaprav prvi »špic«. Poleg občutka za gol se je odlikoval z veliko gibanja. Da ima dar za kombinatoriko, je le prednost.Najboljši mariborski strelec je zmagovalec dvoboja z deset let mlajšim, hitrejšim in popolnejšim, saj bi Maribor brez njegovih golov že čestital Ljubljančanom za naslov. Celjski Prekmurec je bil vražji fant, strelec, podajalec in igralec, ki je rušil dogovore in načrte tekmecev.Hrvata sta sodobna tipa bočnih napadalcev, ki jih odlikuje igra v globino in neposredno proti vratom. Nista se zadovoljila le s stranskima vlogama ali da bi bila zgolj podajalca, marveč sta iskala gol. Menalo v mariborskem kolegu Dinu Hotiću tudi zaradi različnega igralnega sloga ni imel enakovrednega tekmeca. Menalo je lahek igralec, Klepač ima silo.Hvala Olimpija, hvala, hvala soigralci. Tako bi se lahko zahvalil najboljši strelec jeseni Vukušić, ki je bil celo glavni osmoljenec, da je razlika pred Mariborom za dve, tri točke premajhna. Povratnika v resnejši nogomet so v enega od junakov prvega dela prvenstva spremenili soigralci, njegova odlika je bila, da se jim je znal prilagoditi. Bil je tudi marljiv. Srbski veteran pri Taboru je bil eden najkoristnejših igralcev. Je napadalec starega kova, »sidraš«, telesno močan, odličen v igri z glavo, avtoritativen.Za prijatelje in kolege »Hadžo« je vztrajal z igro in si pridobil simpatije, a izgubil točko ali dve. Grubor je po učbenikih najprej zložil obrambo, ki je utrdila samozavest, ta pa je na koncu prinesla spektakularne in učinkovite igre.