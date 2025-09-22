Olimpija ima novega, namesto Nizozemca Argentinec

Dober mesec dni je bil rok trajanja Erwina van de Looija v vlogi trenerja Olimpije. Zadnji ligaški poraz proti Bravu in drugi zaporedni v 1. SNL, takoj po zmagi v velikem derbiju, je presodil Nizozemcu, ki je na trenerski stolček sedel 11. avgusta. Van de Looij, nekdanji pomočnik članske nizozemske reprezentance, je v osmih tekmah le dvakrat zmagal in kar petkrat izgubil. Njegov izkupiček osvojenih točk na tekmo je bil 0,88.

Erwin van de Looij je imel rok trajanja trenerja Olimpije dober mesec dni. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kdo bo tretji Olimpijin trener v tej sezoni, ki jo je odprl Portugalec Jorge Simao? Pri Olimpiji so novega trenerja znova našli v Španiji, toda ni Španec. Zeleno-bele bo poskušal na zmagovalna pota vrniti 41-letni Argentinec Federico Bessone Luna, nekdanji profesionalni igralec, ki je opravljal vlogo trenerja andorskega kluba FC Santa Coloma. Pod njegovo taktirko je Santa Coloma v letošnjih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločila banjaluški Borac, v 2. kolu pa je izgubila še z enim Olimpijinim nekdanjim tekmecem v kvalifikacijah za KL ukrajinsko Polisjo iz Žitomira.

Luna je trenerski proizvod znamenite Barcelonine šole La Masia in velja za trenerja, ki neguje igro s posestjo žoge in močan moštveni duh.