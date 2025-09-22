Olimpija ima novega, namesto Nizozemca Argentinec

Neomejen dostop | že od 14,99€
Dober mesec dni je bil rok trajanja Erwina van de Looija v vlogi trenerja Olimpije. Zadnji ligaški poraz proti Bravu in drugi zaporedni v 1. SNL, takoj po zmagi v velikem derbiju, je presodil Nizozemcu, ki je na trenerski stolček sedel 11. avgusta. Van de Looij, nekdanji pomočnik članske nizozemske reprezentance, je v osmih tekmah le dvakrat zmagal in kar petkrat izgubil. Njegov izkupiček osvojenih točk na tekmo je bil 0,88.
Kdo bo tretji Olimpijin trener v tej sezoni, ki jo je odprl Portugalec Jorge Simao? Pri Olimpiji so novega trenerja znova našli v Španiji, toda ni Španec. Zeleno-bele bo poskušal na zmagovalna pota vrniti 41-letni Argentinec Federico Bessone Luna, nekdanji profesionalni igralec, ki je opravljal vlogo trenerja andorskega kluba FC Santa Coloma. Pod njegovo taktirko je Santa Coloma v letošnjih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločila banjaluški Borac, v 2. kolu pa je izgubila še z enim Olimpijinim nekdanjim tekmecem v kvalifikacijah za KL ukrajinsko Polisjo iz Žitomira.
Luna je trenerski proizvod znamenite Barcelonine šole La Masia in velja za trenerja, ki neguje igro s posestjo žoge in močan moštveni duh.
Komentarji