Olimpija in Gorica v četrtek

Ljubljana - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je spremenila spored tekem prvega in drugega kola nove sezone v državnem prvenstvu. Dvoboj med Olimpijo, nazadnje tretjeuvrščenim moštvom, in novincem Gorico, bo tako v četrtek, 13. avgusta, in ne dan prej, kot je bilo sprva predvideno, so sporočili iz zeleno-belega tabora.



Tako bosta 12. avgusta na sporedu tekmi med prvaki Celjani in pokalnimi zmagovalci iz Murske Sobote (17.00) ter obračun med Mariborom in Aluminijem (19.00) .Dan pozneje bosta še tekmi med Tabor Sežana – Koper (17.00) ter Olimpija – Gorica (19.00). Tekma Domžal in Brava je zaradi okužbe s koronavirusom pri enem od Domžalčanov prestavljena za nedoločen čas. »Več o tem, kdaj bo odigrana, pa bo znanega v petek, ko bodo nogometaši domžalskega prvoligaša ponovno testirani na covid-19,« so pred dnevi zapisali na NZS.