Olimpija in Maribor brez sijaja, previdnost je bila mati modrosti

Veliki derbi Olimpije in Maribora v 25. kolu 1. SNL je razveselil Celjane. Razplet brez golov je pravičen, a prav veliko zadovoljstva ni bilo: zeleno-beli in vijolični so se le za točko približali vodilnimi Celjani, ki so bili prosti. V Stožicah se je zbralo 7000 navijačev, pripravili so lepo kuliso, na svoj račun pa niso prišli. Tretji derbi v tej sezoni je bil še najbolj razburljiv v zadnjih petnajstih minutah, ko so oboji le spustili »obrambni gard« in poskušali premagati tekmeca. Vijolični so celo zabili gol, a je bil strelec Benjamin Tetteh v ofsajdu.

Nemanja Motika je izgubil praktićno vse dvoboje ena na ena s Pijusom Širvisom. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pregovor – previdnost je mati modrosti – je bila izbira obeh trenerjev, domačega Federica Bessoneja in gostujočega Feđe Dudića. Strah je bil močnejši od poguma, Olimpija si poraza ni smela privoščiti, Mariborčani pa so tudi raje držali »vrabca na veji« in varno točkovno razdaljo od zeleno-belih, kot da bi se lotili približanja Celjanom.

1. SNL, 25. kolo Izida: Olimpija – Maribor 0:0 (7000; posest žoge v %: 45:55; streli: 9:13; na vrata: 4:2; koti: 6:2; prekrški: 17:19), Mura – Primorje 3:1 (1050, Kurtović 25., Kouter 66., Proleta 71.; Bešir 44.; posest žoge v %: 47:53; streli: 14:3; na vrata: 7:1; koti: 4:1; prekrški: 17:12), Aluminij – Koper večerna tekma, Kalcer Radomlje – Bravo (17.30), Celje prosto. Vrstni red strelcev: 11 – Tetteh, Kovačević, 9 – Saitoski. Pari 26. kola: Kalcer Radomlje – Olimpija, Maribor – Mura (oba 14. t. m.), Koper – Celje, Primorje – Aluminij (oba 15. t. m.), Bravo prost. 2. SNL, 18. kolo Izidi: Triglav – Brinje 4:0, Slovan – Beltinci Klima Tratnjek 0:2, Gorica – Tabor 0:0, Dravinja – Kety Emmi&Impol Bistrica 0:3, Rudar – Bilje 5:0, Ilirija – Jesenice 2:0, Krško Posavje – Jadran 1:1, Krka – Nafta 1:1; vrstni red: Nafta 46, Brinje 45, Tabor 37, Beltinci 36, Triglav 35, Bistrica 31, Rudar 24, Slovan 21, Bilje 20, Krka 18, Krško Posavje in Jadran po 17, Dravinja in Ilirija po 15, Jesenice 13, Gorica 8.

Visoki presing Mariborčanov je večji del prvega polčasa povzročal preglavice gostiteljem pri kolikor toliko kombinatornih prehodih v napade, toda vijolična premoč ni bila izražena v nevarnostih pred vrati Matevža Vidovška.

»Ne vem, kdo bo prvak,« je Bessone obrnil list, pred derbijem je napovedal, da bo zmagovalec derbija tudi prvak. »Mislim, da smo bili bližje golu v drugem polčasu, do zadnje sekunde smo si želeli zmago,« je povedal Argentinec na ljubljanskem trenerskem stolčku.

Federico Bessone in Feđa Dudić sta pustilam srce in dušo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Olimpijina realnost je bitka za Evropo, za drugo ali tretje mesto. Za zmago je bila le premalo napadalno aktivna ali enostavno boljša. Glavna ustvarjalca »viškov« Dimitar Dimitrovski in Nemanja Motika nista bila na dovolj visoki ravni. Prvemu so nagajali »čevlji«, drugi kljub štirim, petim dvobojem »ena na ena« ni zmogel prebiti tekmeca. Dino Kojić je bil standardno v tekaški formi, drugi pa so bili preveč obrambni, taktično in tehnično neuporabni za hitrejši ritem, a ne predivji.

V mariborskem taboru tudi ni bilo navdušenja. »Prvi polčas smo bili slabi. Res je, imeli smo nadzor, Olimpiji nismo dovolili veliko v napadalnih akcijah, toda morali bi biti boljši, boljši pri drugi žogi. Doffo je bil premočan v dvobojih in v posesti žoge. Težko je pričakovati, da bomo imeli v derbijih veliko priložnosti. Največ dve, tri. imeli tri. Menim, da smo bili bližje zmagi, ampak izid morda ni nezaslužen, tudi Olimpija je pokazala željo. Pomembnost tekme je vplivala na tehnične napake, igrišče je bilo odlično, sojenje prav tako,« je bil realen Dudić, toda Omar Rekik je razkril, da je bil vijolični cilj le zmaga. »Razočarani smo, v Ljubljano smo prišli po zmago,« je bil jasen nizozemski Tunizijec.

Navijači Olimpije so bili »pridni«, le role papirja so zmetali na igrišče. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pri Ljubljančanih so tudi optimisti. »V prvem polčasu smo bili oboji dobri, zato ni bilo videti več prehodov. Ampak v drugem polčasu smo imeli pobudo in bolj jasno idejo od Maribora. Mi smo sposobni biti prvaki, ne le za Evropo. Cilji morajo biti visoki, ne moremo se zadovoljiti z neodločenim izidom,« je bil odkrit Marko Ristić. Kranjčan je zadel bistvo, Olimpija mora biti boljša in premočna vsaj v Stožicah.