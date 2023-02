Olimpija in Maribor napovedala spektakel pod Kalvarijo

V nadaljevanju preberite:

Drugi del slovenskega nogometnega prvenstva so odprli tako, kot se spodobi za to igro z žogo – z zmagami favoritov –, zato lahko navijači že danes upravičeno pričakujejo veliko od prihajajočega konca tedna. Olimpija je v mestnem derbiju strla odpor konkurenčnega Brava, Maribor je dobil derbi na Bonifiki, kar je sanjski uvod v nedeljski (15.00) večni derbi v Ljudskem vrtu.

Kaj so povedali glavni akterji, kaj pričakujejo in zakaj so lahko pred spopadom Maribora in Olimpije optimistični tudi navdušenci nad vrhunskim nogometom?