FOTO:Olimpija in Maribor sama sebi največji problem

Ljubljana

Bojan Prašnikar: Maribor je sicer na poti, ki nakazuje nek normalen razvoj, pri Olimpiji je težko predvideti, kaj bo. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Brane Oblak: Tako kot zdaj delajo pri Olimpiji, je milo rečeno smešno. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Foto Roman Šipić/delo Šipić Roman

Tomaž Kavčič: Letošnje razmere so posebne, zato v sezoni 2020/21 ne izključujem kakšnega presenečenja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Rudi Zavrl: Zame sta glavna favorita Maribor in Mura, pa morda tudi Celje. FOTO: Tadej Regent /Delo

»Vidimo, da se dogajajo spremembe pri Olimpiji, ki je skupaj z Mariborom v prednosti po finančnem vložku in tradiciji. Ta dva teoretično ostajata favorita, ali bosta to upravičila, pa je veliko vprašanje. Ker je pri obeh situacija nejasna. Maribor je sicer na poti, ki nakazuje nek normalen razvoj, pri Olimpiji je težko predvideti, kaj bo. Celje je presenetilo in vprašanje je, če lahko še enkrat. V tej sezoni bodo prvaki nekatere stvari doživeli prvič in to lahko nanje vpliva pozitivno ali negativno. Mura? Ne vem, če lahko še naprej raste v tem tempu kot doslej.Gledalcev še nekaj časa očitno ne bo v večjem številu. Je pa vsak navijač na tribuni boljše kot nič. Zato bo treba najti neke rešitve oz. kompromise. Če štadion sprejme 15.000 ljudi, bi jih na njem lahko bilo vsaj 1000. Že tako imamo težave, vse te restrikcije pa v ničemer ne pripomorejo. A prva liga je eno, ko pogledamo nižje, je stvar še hujša. Ogroženi so temelji. Brez razvoja, boljšega, kot smo ga imeli doslej, težko pričakujemo dobre čase. Treba bo razmišljati pametno in več vlagati v znanje, stroko, v ljudi.«»Napovedujem novo presenečenje. Saj drugače ne more biti. Tako kot zdaj delajo pri Olimpiji, je milo rečeno smešno. Vprašam jih, zakaj niso ostali prvi v zadnji sezoni. Problem ni bil na igrišču, ampak drugje. V novi sezoni pričakujem, da bodo malo bolj konsolidirali ekipo in kaj pametnega pripeljali. Če ne bodo, pač ne bodo. Danes je nogomet v Sloveniji na takšni ravni, da je praktično vseeno, kdo je prvi.Maribor je isto slab, igra toplo-hladno, niha, nima igre. Je pa še vedno najbolj »zverziran« klub pri nas in bi moral biti prvi. Tu je spet naloga za ljudi v vodstvu. Trener ne mora sam narediti vsega, če bodo igralci zadovoljni, bodo zagotovo prišli do prvega mesta. Celje je uganka. Ima dobro in perspektivno ekipo. Dušana Kosića poznam, kot igralec ni bil nikdar nekaj posebnega, kot trener pa se je izkazal. Želim mu veliko sreče tudi v tej sezoni.«»Letošnje razmere so posebne, zato v sezoni 2020/21 ne izključujem kakšnega presenečenja. Ekipe niso imele veliko odmora, prestopni rok se bo vlekel še več tednov, tekme igrajo na praznih štadionih – tudi to so dejavniki, ki bodo vplivali na razplet prvenstva. Boj za prvaka? V njem vidim Mariborčane, ki so ohranili kontinuiteto in bodo lačni uspeha. Prav tako Celjane, če bodo le ohranili jedro ekipe, to pa bomo najbrž videli šele po koncu njihovih nastopov v Evropi; želim jim, da pridejo čim dlje. Ne bi odpisal niti Olimpije, ki bo vedno konkurenčna, ne glede na dejstvo, da je izgubila nosilce igre.Pričakujem, da se bo borila za vrh tudi Mura, ki bi v tej sezoni lahko storila nov korak naprej, saj raste organsko, dobila je tudi novega sponzorja, kar je le dobrodošlo. Koper je neznanka, že po nekaj kolih bomo vedeli, kam ga lahko umestimo, drži le, da je klub dobro organiziran in javno izkazuje visoke ambicije, kar je dobro za 1. SNL. Z zanimanjem pričakujem tudi, kaj lahko opravi v ligi drugi povratnik Gorica – oba nekdanja prvaka sta obogatila ligo –, čeprav je ne pričakujem v zgornji polovici lestvice. Ne verjamem, da bo zevala velika razlika med sredino in dnom lestvice.«»Vse skupaj je vedno manj podobno nogometu, kot ga poznamo in kot smo ga bili vajeni. Največji hendikep je odsotnost gledalcev. Drugi je negotovost, kar se zdravja tiče, in ta testiranja ter prelaganja tekem v nedogled. To je seveda nujno, saj je zdravje vedno na prvem mestu, vsaka nova okužba postavi na glavo vse skupaj. To so objektivne okoliščine, ki bodo spremljale to prvenstvo verjetno kar do konca. Zraven se pojavlja problem financ, preživetja klubov.Nogomet, naj mu rečemo profesionalni ali polprofesionalni, je že zdaj na neki meji, kar zadeva glavne vire: gledalce, sponzorje, TV-pravice in prodaje igralcev. Vse bo šlo za stopnjo ali celo nekaj stopenj nižje. Glede razpleta bi rekel, da bo Olimpija težko vlekla ta voz naprej. Opazujem njeno zgodbo, ki je zelo nepredvidljiva. Zame sta glavna favorita Maribor in Mura, pa morda tudi Celje, če ne bo doživelo velikih sprememb.«