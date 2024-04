Olimpija in Zoran Zeljković, pozor: Aluminij je že menjal trenerja

V nadaljevanju preberite:

Glavni vprašanji v 1. SNL naslednji: bo Olimpija po porazu v velikem derbiju zdržala nalet Maribora in z drugim mestom dobila vsaj manjše zadoščenje in, kdo bo zadnji, Aluminij ali Kalcer Radomlje? V Stožicah brez napetosti ne gre. Toda pri prvakih se je z igrišča preselila v pisarne. Treba si je naliti čistega vina, trener Zoran Zeljković ni izpolnil pričakovanj. To ne pomeni, da je slab trener, le primeren ni za Olimpijo, ker njegov koncept oziroma igralni sistem ni v skladu z njeno tradicijo ali slovesom v SNL. Kot bi Carla Ancelottija posadili na Barcelonin trenerski stolček. Morda bi bil uspešen, a z napačno igralno filozofijo. Vijolični dobili le eno bitko, a za povečevanje tekmovalnega naboja. Celjani so največji zmagovalci velikega derbija. Ob pomoči soigralcev bi lahko prišel na svoij račun Aljoša Matko. Z naslovom najboljšega strelca bi bilo zmagoslavje popolno.