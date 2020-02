FOTO:Olimpija je bila streljaj od zelo odmevne zmage

Belek

Ante Vukušić je veliko tekel in si zaslužil gol, ki ga je premeteno dosegel s prostega strela. FOTO: Aljoša Juhart/NK Olimpija

Daniel Kamy Ntankeu (levo) je v porvem polčasu upravičil zaupnje trenerja Safeta Hadžića. FOTO: Aljoša Juhart/NK Olimpija

Olimpija : Šahtar 1:3 (1:0)



Strelci: 1:0 – Vukušić (27), 1:1 – Alan Patrick (82), 1:2 – Linnet (89), 1:3 – Moraes (90).



Olimpija: Vidmar, Boakye, Kamy (od 46. Šme), Samardžić (od 46. Gajić), Jurčević, Tomić, Putinčanin, Valenčič (od 75. Knežević), Menalo, Savić, Vukušić.



Šahtar: Pjatov (c), Vitao (od 46. Bolbat), Krivcov (od 46. Bondar), Hočolava (od 46. Matviienko), Ismaily (od 46. Cipriano), Stepanenko (od 46. Marcos Antonio), Bondarenko (od 46. Alan Patrick), Tete (od 46. Vakula), Marlos (od 46. Kovalenko), Taison (od 46. Konopljanka), Sikan (od 26. Fernando, od 46. Moraes, 46).



Odličnih 45 minut

Safet Hadžić je bil navdušen nad igro v prvem polčasu. FOTO: Aljoša Juhart/Delo



Daniel Kamy Ntankeu je ugajal

Maribor : DAC 1:1 (1:1)

Vijolični so turški del sklenili s trening tekmo proti slovaškemu podrvaku DAC iz Dunajske Strede. Obrazi Mariborčanov so bili bolj nasmejani od Ljubljančanov, saj se bodo v domovino vrnili z neodločenim izidom z 1:1 (1:1). Strelec za izenačanje je bil Rudi Požeg Vancaš v 27. minuti. Maribor je igral v naslednji postavi: Pirić, Milec, Koblar, Mitrović, Viler, Pihler, Dervišević, Požeg Vancaš, Kronaveter (od 75. Kotnik), Bajde (od 71. Felipe Santos), Zahović.

Daniel Kamy Ntankeu (levo) je v porvem polčasu upravičil zaupnje trenerja Safeta Hadžića. FOTO: Aljoša Juhart/NK Olimpija



Sobočani izbrali Olimpijo

Celje : Šahtjor Karagandi 2:0 (1:0)



Z zmago 2:0 in brez poraza je priprave v Beleku zaključil Celje. V zadnji tekmi sta bila strelca Luka Kerin (11) in Gašper Koritnik (78). Igrali so:

- Ni bilo slabo, do 82. minute je Olimpijina generalka pred ligaškim štartom čez dva tedna v Ljudskem vrtu obetala veliko. Po sijajnem prvem polčasu in golus prostega strela je bila v prednosti z 1:0. V drugem polčasu ji je zmanjkalo moči in v razmaku od 82. minute do 90. prejela tri gole ter se od Beleka poslovila z naslednjo bilanco: trije porazi (Slovan 1:2), Dinamo Kijev (0:5), Šahtar (1:3) in zmaga (Željezničar 6:3).Trener Olimpijeni bil najboljše volje, zavedal se je, kako blizu je bila odmevna zmaga, a hkrati se je lahko prepričal, kako deluje vrhunsko moštvo z dvema skoraj enakovrednima enajstericama, ki se že poldrugo desetletje kosa z najboljšimi v ligi prvakov.»Prvi polčas je bilo to, kar si želim in hočem, da je. Z igro smo se zoperstavili izjemnemu tekmecu in bili enakovredni. Kaj se je zgodilo v drugem polčasu? Z menjavo osrednjih branilcev smo izgubili kombinatoriko in igro podaj. Podajanje vratarju in njegovo nabijanje žoge naprej, je pomenilo, da smo bili nenehoma pod pritiskom. Proti tako vrhunskemu moštvu in s tako odličnim posamezniki ni mogoče zdržati,« je bil vidno razočaran Hadžić, ki pa je vendarle dobil, kar je želel. Videl je, kdo ne more, in ali se splača vztrajati z igro, ki je za oko lepa, toda sila tvegana.»Seveda se,« je bil odločen v tem, da bo vztrajal pri igri podaj in premoči, zavedajoč se, da ga v domačem prvenstvu ne čakajo niti približno tekmeci, kvečjemu bodo vloge obrnjene. Olimpija bo Šahtar, drugi bodo Olimpija.»Krepko boljši je od Dinama. On igra, melje, Dinamo je izkoristil naše napake. Zadovoljen sem s tem, da so fantje dojeli, da močnejši tekmeci vsako najmanjšo napako hitro kaznujejo,« je povedal Hadžić in zatrdil, da je želel težke tekme in jih tudi dobil.Uvodnih dvajset minut je bil Šahtar podjetnejši, toda Olimpija je igrala taktično dovršeno, disciplinirano in odgovorno. Brez divjanja za vsak ceno. Sredi polčasa je prevzela pobudo, preko, ki je iz oči v oči z vratarjemz leve strani streljal po tleh mimo leve vratnice, zapravila najlepšo priložnost. V 27. minuti je bila nagrajena za pogum.je na robu kazenskega prostora rahlo z leve izsilil prekršek. Z zvitim strelom po tleh in ob pomoči Savića terje ukanil tudi Pjatova za zasluženo vodstvo.Štoperski dvojecje ugajal. Bil je čvrst, umirjen in igriv. Zapletov ni reševal s paničnim brcanjem žoge. Tudi zato je bila Olimpija lahko enakovredna. Kamerunec Ntankeu je bržkone zaslužil pogodbo, njegov rojakje tekmo raje izpustil, ker naj bi začutil bolečine v gležnju.Hadžićeva namera, da bi Olimpija v zadnji pripravljalni tekmi v Turčiji pokazala več in kaj ta trenutek zmore, je bila delno zadovoljiva. A je treba priznati. V drugem polčasu je Šahtar vzel stvari v svoje noge. Z menjavo igralcev, taktike in z ritmom, ki je iz minute v minuto utrujal vse bolj upehane Ljubljančane, je izpeljal zasuk. Osmoljenec je bil, ki je pri prvem in tretjem golu »padel na zadnjico«, pri drugem so imeli Brazilci v ukrajinski zasedbi tudi srečo. S prostega strelu je žoga nekoga zadela v obrambnem zidu in neubranljivo zletela v mrežo.Začetna Olimpijina enajsterice je močna. Z vrnitvijo zdravegase ni najbolje znašel proti vidno hitrejšimi tekmeci, a tudi ni bil slab) bo še šampionska. Toda ni mogoče skriti krajše rezervne klopi, na njej ni enakovrednega štirinajstega, petnajstega ... igralca.Glavna Olimpijina skrb pred ligaškim derbijem je ostala. Kdo bo v vlogi srednjih branilcev zamenjal kaznovana Bagnacka in Samardžića?V bližini so trening tekmo igrali tudi Mariborčani. Zanimivo je, da je Olimpija vzbudila več zanimanja med Sobočani. Vodstvo Mure si je raje ogledalo njeno tekmo proti Šahtarju kot Mariborovo proti DAC.