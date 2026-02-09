Olimpija je Celju vrgla rokavico, bo 14 točk prednosti dovolj?

Albert Riera je preteklost, sodeč po prvem tednu dni brez španskega strokovnjaka je ob njegovi karizmi izpuhtela tudi celjska nepremagljivost. Če je naslednik Ivan Majevski med tednom proti Radomljam še rešil vse tri točke, je v Stožicah videl nebogljeno predstavo jesenskih prvakov, ki niso bili kos direktni in napadalno razigrani Olimpiji. Po odlični predstavi zmajev in zmagi s 3:1 prednost Celja še vedno znaša 14 točk, pot do ubranitve naslova pa se zdi bolj negotova kot pred tednom dni.

Med zimskim premorom so v taboru Olimpije od daleč spremljali dogajanje na nogometni tržnici, a niso sedeli križem rok. Čeprav pretiranega prometa v Stožicah ni bilo, so v spomladanski del vstopili okrepljeni in samozavestni. »Vračajo se Vidovšek, Ristić, Urbančič, Mitrovski je končno z nami opravil cele priprave. To bodo naše največje okrepitve,« je pred začetkom spomladanskega dela 1. SNL napovedal prvi operativec Igor Barišić.

Rekonvalescenti so direktorju na derbiju s Celjem odgovorili na pravi način. Federico Bessone je taktične zamisli uspel udejaniti v praksi in Olimpije v letu 2026 ne zanima več posest, igra direkten, pogumen, tudi igriv in za gledalce privlačen nogomet. Kakršnega je, včasih tudi za ceno rezultata, še do nedavnega na klopi Celja zagovarjal Albert Riera …

Trener Federico Bessone je pred zimskim premorom visel na nitki in preživel, zdaj je delo obrodilo sadove. Foto Leon Vidic

Zdaj že nekdanji varovanci novega trenerja Eintrachta iz Frankfurta so bili neprepričljivi, na trenutke povsem nemočni. Že po 90 sekundah bi se lahko znašli v zaostanku, a Dimitar Mitrovski ni žoge pospravil v mrežo. Namesto objokovanja zapravljene priložnosti je sledil juriš v režiji makedonskega napadalnega vezista, ki je poleti z veliko pompa in milijonsko odškodnino prišel v Ljubljano in povsem pogorel. Tokrat je Mitrovski spominjal na enega najboljših posameznikov hrvaškega prvenstva v minuli sezoni, prvi gol je zrežiral s preigravanjem na desnem boku in izvrstno podajo v globino, ki jo je pod prečko pospravil Antonio Marin.

Celjani so padli pri nogometnih osnovah. Po izgubljenih žogah so se preveč ležerno vračali v obrambo in puščali domačim veliko prostora, s prodorom po sredini in podajo v sredino kazenskega prostora do Dige, ki bi morala biti lahek plen zbrane obrambe, je Mitrovski še poglobil krizo in slabo popoldne gostov. Ko je Dino Kojić po številnih zapravljenih priložnostih v 63. minuti le našel pot do mreže za 3:0, je bil zmagovalec odločen, tekme ni uspel zakuhati niti sodnik Mateo Tozan s prehitro dosojeno enajstmetrovko zaradi igranja z roko Dige v kazenskem prostoru. Preblisk Svita Sešlarja z bele točke je bil premalo, da bi Celjani rešili celo kožo, dirigent igre v knežjem moštvu je imel cel dvoboj ob sebi nadležno senco Ahmeta Muhamedbegovića, ki celjskemu »maestru« ni dal dihati.

Svit Sešlar bo pomembna okrepitev Celja za prvoligaško in evropsko pomlad. FOTO: Blaž Samec

Evropa voda na ljubljanski mlin

»Potrebovali smo to zmago, povezali smo tri zapored in prepričan sem, da bomo le še rasli in napredovali. Bili smo disciplinirani v obrambi, izkoristili smo večino priložnosti, lahko bi še kakšno, a zmaga je na koncu zaslužena,« je bil zadovoljen Mitrovski, ki je v tej sezoni pri štirih asistencah.

Celje močno pogreša kapetana Žana Karničnika. FOTO: NK Celje

»Mi smo imeli žogo, oni pa so izkoristili naše napake v tranziciji in dosegli lahke zadetke. V tem preprosto moramo biti boljši, delali smo individualne napake, ki jih moramo odpraviti. Olimpija zame ni bila boljša v igri, so si pa zaradi naših neumnosti ustvarili priložnosti. V zadnjih 20 minutah smo igrali tako, kot si želim, da bi na vsaki tekmi,« je poraz moštva komentiral Ivan Majevski. »Ko se braniš tako slabo, je težko zmagati,« se je strinjal

»Zelo sem ponosen na moštvo, takšne tekme niso nikoli težke. Odigrali smo tri tekme v tednu dni in trikrat zmagali, prvič mi je to uspelo v Ljubljani. Vesel sem za fante, zelo sproščeni so v tem sistemu igre, zato smo ga tudi spremenili. Tudi jaz šele spoznavam ligo in svoje nogometaše, zato se vsi skupaj prilagajamo,« pa je ocenil Feder Bessone.

Kljub porazu prednost Celjanov pred Olimpijo še vedno znaša velikih, a ne več neulovljivih 14 točk. Ljubljančani so v vrste vodilnih zasejali dvom, v naslednjih tednih bodo spočiti prežali na morebitne nove spodrsljaje Celjanov, ki bodo prihodnji četrtek znova osredotočeni tudi na evropsko fronto. Še pred tem jih čaka domača tekma z Muro, Olimpija bo v prihodnjem kolu prosta. Pred nogometaši v 1. SNL je še skoraj polovica sezone, kljub jesenskem pohodu in zgolj dveh porazih Celja v državnem prvenstvu pa prvak še ni odločen. Naloga Maribora, Kopra in Olimpije je, da temu čim dlje ostane tako.