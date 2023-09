Olimpijo v Stožicah lahko zruši le preblisk Mariborčanov

V nadaljevanju preberite:

Konec tedna bo v slovensko nogometno prvenstvo v znaku dveh derbijev, sobotnega največjega v Stožicah in nedeljskega v Kopru, kjer bo gostovalo vodilno Celje. Dvoboj zeleno-belih in vijoličnih je prišel kot naročen; po reprezentančnem odmoru, v katerem so si Ljubljančani in Mariborčani lahko napolnili »baterije«. Toda vloge favoritov odmor ni spremenil. Olimpija začenja oziroma bo nadaljevala bitke na dveh frontah, saj jo že sredi naslednjega tedna, 20. t. m., čaka prva tekma v konferenčni ligi v Lillu. Anketa je razkrila, kdo je v boljši formi in bliže uspehu.