FOTO:Olimpija je pol ure letela, zadnje minute pa dihala na škrge

CB 24 Tabor : Maribor 3:1 (1:0)



Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 350, sodnik Asmir Sagrković (Vrhnika) 7.

Strelci: 1:0 – Krivičić (Balde, 29), 2:0 – Rovas (Grobry, 66), 2:1 – Kronaveter (Peričić, 69), 3:1 – Briški (Mihaljević, 73); CB 24 Tabor: Koprivec 6,5, Briški 7,5, Nemanič 7, Ristić 7,5, Grobry 8, Zebić 6,5 (od 80. Sever –), Krivičić 7,5, Kouao 7,5, Mihaljević 7,5, Rovas 7 (od 71. Stančič 7), Djalo 7,5 (od 90. Babić –); trener: Goran Stanković 7,5; Maribor: Jug 6, Klinar 5,5, Mitrović 6, Peričić 5,5, Kolmanič 5,5, Dervišević 5,5, Cretu 5, Požeg Vancaš 5,5 (od 78. Santos 5,5), Matko 5 (od 65. Kronaveter 6,5), Mlakar 5 (od 65. Tavares 5), Mešanović 6 (od 78. Kotnik 5,5); trener: Mauro Camoranesi 5; streli: 7:11; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 52:48; koti: 3:4; prekrški: 10:18.



Olimpija : Domžale 3:2 (3:1)



Štadion Stožice, 350 gledalcev, sodnik David Šmajc (Predoslje) 5,5.

Strelci: 1:0 – Ivanović (4, 11- m), 1:1 – Pišek (8), 2:1 – Ivanović (Elšnik, 19), 3:1 – Bosić (Čekiči, 29), 3:2 – Vuklišević (72); Olimpija: Frelih 6,5, Pavlović 6, Perković 6 (od 82. Ljaskov –), Korun 6,5, Andrejašič 6, Caimacov 6, Elšnik 6,5, Čekiči 6,5 (od 77. Ostrc –), Bosić 6,5 (od 77. Kurež –), Ivanović 7 (od 86. Blagaić –), Vombergar 6,5, trener: Dino Skender 6,5; Domžale: Sorčan 6, Sikošek 6 (od 61. Sikimić 6), Makovec 6, Vuklišević 6, Žinič 5, Husmani 6, Svetlin 5,5 (od 74. Mujan 6), Pišek 7, Ibričić 6,5, Kolobarić 5,5, Podlogar 5 (od 74. Käit 6), trener: Dejan Đuranović 6; streli: 12:9; na vrata: 6:6; posest žoge v %: 46:54; koti: 5:5; prekrški: 15:15.



Celje : Bravo 2:0 (1:0)



Arena Z'dežele, gledalcev 350, sodnik Slavko Vinčić (Maribor) 7.

Strelca: 1:0 – Kuzmanović (19), 2:0 – Pungaršek (76); Celje: Rozman 7, Brecl 6,5 (od 90. Flis –), Stojinović 6,5, Zaletel 6,5, Kadušić 6, Benedičič 6,5 (od 68. Štravs –), Vrbanec 6,5, Kerin 6, Pungaršek 7 (od 78. Dangubić –), Kuzmanović 7 (od 90. Kljun –), Božić 6 (od 46. Kortinik 6), trener: Dušan Kosić 6,5; Bravo: Vekić 6, Kurtović 6, Drkušić 5,5, Brekalo 5,5, Trontelj 5,5, Žinko 6, Kramarič 5,5 (od 87. Žugelj –), Agboyi 5,5 (od 64. Kancilija 5,5), Ogrinec 6 (od 81. Maher –), Nukić 6 (od 81. Kim –), Kidrič 5,5 (od 64. Šego 5,5), trener: Dejan Grabić 5,5; streli: 13:7;

na vrata: 9:5; posest žoge v %: 55:45; koti: 5:9; prekrški: 14:14.



Gorica : Aluminij 2:0 (1:0)



Športni park, gledalcev 200, sodnik Andrej Žnidaršič (Kranj) 6,5.

Strelca: 1:0 – Volarič (Smajlagić, 20.), 2:0 – Smajlagić (90); Gorica: Likar 6,5, M. Kavčič 6,5, T. Kavčič 6,5, Tomiček 6,5, Hodžić 6, Grudina 6,5, Nkama 6,5 (od 86. Jermol –), Volarič 6,5 (od 61. Begić 6), Cvijanović 6 (od 73. Bardanca –), Oyewusi 6 (od 73. Velikonja –), Smajlagić 7, trener: Gordan Petrić 7; Aluminij: Janžekovič 6, Ploj 6, Pantalon 6,5, Azemović 6,5, Jakšić 6, Horvat 6 (od 63. Maletić 6,5), Pečnik 6 (od 63. Matjašič 6), Grajfoner 6, Čermak 6, Flakus 6, Klepač 6,5, trener: Slobodan Grubor (6); streli: 7:11; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 52:48; koti: 3:4; prekrški: 10:18.



Vrstni red strelcev: 3 – Žužek, Kolobarić, Filipović, Kouter, 2 – Kronaveter, Svetlin, Mešanović, Rovas, Mulahusejnović, Ivanović; podajalci: 3 – Vršič, 2 – Pišek, Balde, Dangubić, Sikošek, Nukić.



Mura 5 4 1 0 9 : 1 13 +8

Tabor 5 3 0 2 8 : 8 9 0

Maribor 5 2 2 1 11 : 7 8 +4

Domžale 5 2 1 2 9 : 8 7 +1

Bravo 5 2 1 2 7 : 8 7 -1

Olimpija 4 1 2 1 4 : 4 5 0

Koper 5 1 2 2 6 : 7 5 -1

Celje 5 1 2 2 5 : 6 5 -1

Gorica 4 1 0 3 5 : 9 3 -4

Aluminij 5 1 1 3 2 : 8 2 -6



Pari 6. kola: Domžale – Gorica, Aluminij – Koper (oba 3. oktobra), Bravo – Mura, Celje – CB24 Tabor, Maribor – Olimpija (vsi 4. oktobra).



- Ljubljana – Mura je na Bonifiki zanesljivo premagala še Koper in se s četrto zmago zasidrala na vrhu lestvice 1. SNL, toda v 5. kolu je prišlo tudi do zasukov. Olimpija je v lokalnem derbiju z Domžalami prišla do pomembne prve zmage v sezoni tako kot prvak Celje, ki je odpravil Bravo. Tudi Gorica je prvič osvojila poln izkupiček in na zadnje mesto poslala poraženi Aluminij. Pred nedeljskim derbijem v Ljudskem vrtu pa je Maribor še tretjič zapored izgubil na gostovanju v Sežani.Prevlada Sobočanov v prvem delu sezone je res šampionska. Na koprski Bonifiki jenačel domačo mrežo z lepim volejem že v 37. sekundi, v 47. minuti pa je bilo že 3:0 za Muro, ki je, če ne drugega, tekmecem dopustila, da so sploh prvič v sezoni v domačem prvenstvu premagali vratarja. Kar 417 minut je zdržal brez prejetega gola.Dež, spolzko igrišče in hitra žoga. V Stožicah je bil derbi Ljubljanske kotline prve pol ure dinamičen in učinkovit. Ljubljančani so ga odprli z golom z bele točke, potem ko jenerodno ustavljal prodirajočega. Zanesljiv izvajalec je bil, ki je v 19. minuti po lepi podajiz leve strani z glavo zabil gol za drugo vodstvo. Vmes jeizenačil. Učinkovit uvod je v 28. minuti po podaji iz kota zelo spretno z glavo dosegel še mladi. Toda Olimpija ni zdržala ritma, po znižanju Domžalčanov prekv 72. minuti je trpela in se z zadnjimi atomi moči ubranila domžalskih napadov. Prvi strelec Domžalje bil najbližje izenačenju, a je izgubil dvoboj iz oči v oči z domačim vratarjemVse je po starem, tudi Maribor zna trenerskem stolčku je stopil na mino na Krasu na gostovanju pri CB24 Taboru. Sloviti Argentinec se lahko tolaži, da sta njegova predhodnikainizgubila z višjim izidom, z 1:4, on pa z 1:3.Še je kriza, so lahko ugotavljali privrženci vijoličnih po novi boleči zaušnici. Tudi v tretji tekmi pod Camoranesijevo taktirko ni bilo prav veliko obrisov igre, s katero bi lahko Maribor vlival strah tekmecem. Strateg Mariborčanov je sicer v svoji filozofiji izpostavil, da štejejo le zmage, toda brez igre, ki bo imela tudi sijaj, bo njegov trenerski življenjepis vse prej kot uspešen.»So igrišča, ki so ti prijetna, a tudi manj prijetna. To je brez dvoma štadion, ki očitno Mariboru ne ustreza in mu ne omogoča igre. Na njem se je treba bojevati,« je Camoranesi, sicer strasten in nepopustljiv bojevnik med igralsko kariero, razkril, zakaj v Sežani močno piha tekmecem v prsa tudi takrat, ko ni kraške burje.Silovita nogometna burja je z rušilno močjo pihala sredi prvega polčasa. Šele tretjo, četrto veliko priložnost Sežancev jespremenil v čudovit gol po lepi podaji. Po povišanju prednosti na 2:0 z golom Grkaje mariborski rezervistznova vlil gostom nekaj upanja z zadetkom po strelu z enega metra, a je 21-letni Hrvatpo podaji iz kota z glavo hitro razblinil negotovost.Mariborčani so bili slabi, prepočasni in so lahko srečni, da že do polčasa niso prejeli porcije golov, po kateri bi se lahko pripravljali le še za nedeljski veliki derbi v Ljudskem vrtu, v katerem bo gostil Olimpijo. Zeleno-beli so sinoči gostili Domžale, v sredo bodo pričakali še Gorico, z dvema polnima izkupičkoma pa bi lahko ujeli vijolične. Camoranesi, ki se na začetku mandata kar pošteno lovi pri izbiri najboljše enajsterice in vloge posameznikov, se je že zazrl v derbi.»Temeljito se moramo pripraviti, pozabiti Sežano in se usmeriti k naslednji tekmi. Zdaj moramo izkoristiti priložnost za uspešen delovni teden. Zavedamo se, da nas čaka zelo pomembna tekma,« je v udarniškem slogu razmišljal sloviti mož, ki ga je pošteno ukanil novinec na prvoligaški sceni»Odločila sta pristop in odnos, zato si fantje zaslužijo čestitke,« je kratko in jedrnato strnil misli nekdanji trener Olimpijinega mladinskega moštva, ki je bilo v minuli sezoni do prekinitve prvenstva v 17. kolu zaradi pandemije vodilno na lestvici.Gorica je boj za obstanek pod vodstvom novega trenerjazačela z zmago proti Aluminiju.»Čestitke si zaslužijo igralci, ki so uvideli, da zmorejo in da lahko odigrajo tekmo brez prejetega gola. To je velika zmaga, a ne sme biti evforije,« je poudaril 51-letni Srb.