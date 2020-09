FOTO:Olimpija je sedem tekem brez zmage in slaba kot že dolgo ne

Ljubljana - Dve točki od devetih možnih in en gol v 270 minutah je zmogla Olimpija v treh tekmah 1. SNL v tej sezoni, v kateri se nakazuje nov klub na seznamu državnih prvakov. Mura je ob neodločenem izidu s kančkom sreče še tretjič zmagala in je sama na vrhu po štirih kolih in brez prejetega gola.Štajerski derbi se je razpletel po reku volk sit, koza cela, gostovanje Olimpije pri zanjo daleč najbolj neugodnemu ligaškemu tekmecu Aluminiju pa je vnovič razgalilo vse zmote zeleno-belih v letu 2020. Prenovljeno moštvo pod taktirko neizkušenega trenerja Dina Skenderja sezono nadaljuje tako, kot je minulo končalo. Niz tekem brez ...