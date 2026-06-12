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Nogomet

Olimpija je speči velikan, eni vidijo težave, jaz pa potencial

»Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače,« je ob svoji predstavitvi trenerja Olimpije povedal nekdanji slovenski reprezentant.
Mišo Brečko je navijačem obljubil, da se bodo potrudili navduševati. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Mišo Brečko je navijačem obljubil, da se bodo potrudili navduševati. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Š. R., STA
12. 6. 2026 | 13:15
12. 6. 2026 | 13:33
4:16
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Javnosti se je predstavil novi trener nogometašev Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. »Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače,« pa je bržkone njegova najava osvajanja naslovov.

»Zelo sem motiviran. Zavedam se odgovornosti, da sem postal trener kluba s takšno tradicijo, kot je Olimpijo. Trenutno je veliko načrtovanj in organizacije, sam pa sem neučakan, da gremo na igrišče,« je novinarje pozdravil Brečko, ki je ekipo na treningu prvič vodil v ponedeljek. Pred sezono naj bi imela pet prijateljskih tekem.

»Lani Olimpija ni bila tam, kamor klub cilja. Na začetku sezone so bile nekatere stvari dobre, na koncu pa je zadeva razpadla. To moramo nadgraditi,« je še dejal nekdanji slovenski reprezentant in napovedal nove čase: »Olimpija je speči velikan. Številni vidijo težave, jaz pa v tej ekipi vidim možnosti in potencial.«

Seznam okrepitev še ni znan, Brečko pa ima to prednost, da izjemno dobro pozna mlade slovenske nogometaše, saj se je leta 2023 kot selektor z reprezentanco do 17 let uvrstil na evropsko prvenstvo. Že poleti bodo priložnost dobili tudi nekateri nogometaši iz Olimpijinega mladinskega pogona. »Seveda pa jih čaka veliko dela, s katerim si lahko priborijo položaj v prvi ekipi. Naloga ni lahka, saj je prehod v članski nogomet je zelo zahteven.«

Podrobno sicer spremljajo vse igralce v Sloveniji. »Seveda vsakega slovenskega igralca ne moremo prepričati, da pride. Ta dres skriva ogromno tradicije in trudili se bomo za vsakega domačega nogometaša.« Vodstvo kluba zatrjuje, da podrobno spremljajo tudi druge igralce v Evropi, ki bi lahko okrepili ekipo in zagotavljajo, da so finance kljub neigranju v Evropi urejene.

Mišo Brečko (v sredini) je bil izbor športnega direktorja Nedžata Aygüna (levo) in predsednik Adama Deliusa (levo) FOTO: NK Olimpija
Mišo Brečko (v sredini) je bil izbor športnega direktorja Nedžata Aygüna (levo) in predsednik Adama Deliusa (levo) FOTO: NK Olimpija

Blizu mu je filozofija španskih trenerjev

Dvainštiridesetletni slovenski strokovnjak bo na trenerskem mestu nasledil Španca Federica Bessoneja in Victorja Sancheza. Svojega koncepta igre ni razkril, dejal pa je: »Filozofija španskih trenerjev mi je zelo blizu. Seveda pa je najprej treba oceniti igralce. Prvi cilj je uspeh, pomembna je ofenzivna igra, ampak na koncu šteje rezultat. Želim si odgovorno, a vseeno razigrano ekipo.«

Z napovedmi je bil bolj zadržan direktor kluba Igor Barišić, ki se je spomnil lanske lekcije in velikih napovedi, na koncu pa je ekipa ostala brez evropskega tekmovanja. »Ne bom napovedoval najboljše Olimpije, mislim pa da bomo dobri in da moramo osvojiti eno od lovorik. Borili se bomo tudi za naslov.«

Brečko je nogometno pot začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa se preizkusil tudi v mlajših selekcijah Interblocka. Prve prvoligaške minute je zbral v dresu Šmartnega, sledil je prestop v Nemčijo, kjer je okrepil Hamburger SV. Vmes je izkušnje nabiral tudi kot posojen igralec pri Hansi Rostock in Erzgebirge Aueju.

Največji pečat je v petnajstih letih igranja v Nemčiji pustil pri Kölnu, kjer je v sedmih sezonah zbral več kot 200 nastopov. Nato je tri leta nosil še dres Nürnberga. Za slovensko reprezentanco je zbral 77 nastopov, z njo je igral tudi na svetovnem prvenstvu 2010.

Po koncu igralske poti se je Brečko podal v trenerske vode in v prejšnjih sezonah uspešno deloval v mlajših reprezentančnih selekcijah.

Mišu Brečku bosta pomagala Andraž Kirm (levo) in Luka Žinko. FOTO: NK Olimpija
Mišu Brečku bosta pomagala Andraž Kirm (levo) in Luka Žinko. FOTO: NK Olimpija

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