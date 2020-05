Olimpija je ugnala Gorico, Maribor Bravo

Slovenski nogometni prvoligaši končujejo niz pripravljalnih tekem pred nadaljevanjem državnega prvenstva. Vodilna ekipa lige Olimpija iz Ljubljane je danes na štadionu ŽAK premagala drugoligaša Gorico z 2:0, oba zadetka pa je dosegla v drugem polčasu. Mrežo sta zatresla Luka Menalo (11-m) v 49. in Svit Sešlar v 83. minuti.



Celjani so ugnali Triglav z 2:1. Goste je v vodstvo popeljal Luka Majcen, ki je v polno zadel v 17. minuti, zmago Celjanom pa sta prinesla Ivan Božić (31.) in Dario Vizinger (33.).

Trije goli Požega Vancaša

Maribor je gostil Bravo in ga gladko premagal. V 20. minuti je domače popeljal v vodstvo Blaž Vrhovec, David Brekalo je izenačil v 30., v 54. minuti pa je prednost domačim priigral Gregor Bajde. Do konca tekme je še trikrat zadel Rudi Požeg Vancaš (65., 79., 83), enkrat pa Luka Zahović (67.) za končnih 6:1.



Tabor je pričakal Koper, ki bo v prihodnji sezoni prvoligaš. Precej boljši so bili rumeno-modri iz Kopra in slavili zmago s 5:1. Za gostitelje, ki so že v 34. minuti ostali brez izključenega Guyja Sergea, je zadel Mario Babić (39.). Pri Kopru pa so bili uspešni Kristijan Meštrić dvakrat (17., 20.), Dare Vršič (61.), Lovre Čirjak (72.) in Rene Šolaja (74.).



Zadnjeuvrščeni prvoligaš Rudar je igral z Jadranom iz Dekanov in ga premagal s 3:0. Dva gola so knapi dosegli v prvem polčasu.



Prva liga se bo nadaljevala v petek s tekmama med Aluminijem in Muro ter Celjem in Rudarjem, dan pozneje bo sežanski Tabor gostil vodilno Olimpijo, 7. junija pa bosta na sporedu še dvoboja Bravo – Triglav in Domžale – Maribor.