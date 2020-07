FOTO:Skender: Nismo prvaki, to je le začetek; Jakirović: Spomenik Tavaresu

Ljubljana

Strelci: 0:1 – Vukušić (Savić, 12), 0:2 – Čekiči (Menalo, 23), 1:2 – Janković (30), 2:2 – Milanović (Gliha, 32), 2:3 – Vukušić (45, 11-m), 3:3 – Mlakar (55), 3:4 – Vukušić (Savić, 60), 3:5 – Savić (Čekiči, 74.), 3:6 – Savić (Vukušić, 77), 3:7 – Bezjak (Vukušić, 79); streli: 8:14; na vrata: 5:9; posest žoge v %: 39:61; koti: 2:3; prekrški: 15:18; menjave: M. Wilmots-Vuković (73, 5), Mlakar-Petric (73, 5), R. Wilmots-Bečiri (59, 5); Pavlović-Šme (81. –), Ostrc-Elšnik (67, 6,5), Menalo-Bezjak (73, 7), Čekiči-Knežević (80, –), Vukušić-Kadrić (81, –); rumeni kartoni: R. Wilmots (10), Čadež (43); Tomić (17).

Maribor : Mura 3:2 (2:0)

Ljudski vrt, brez gledalcev, sodnik Damir Skomina (Kp); strelci: 1:0 – Cretu (Viler, 4), 2:0 – Bajde (25), 2:1 – Maruško (60), 2:2 – Maroša (69, 11-m), 3:2 – Tavares (94); Maribor: Handanović, Milec, Peričić, Mitrović, Viler (od 65. Kolmanič), Vrhovec, Cretu (od 65. Dervišević), Pihler, Požeg Vancaš (od 74. Tavares), Bajde (od 65. Santos), Zahović (od 65. Mešanović); Mura: Obradović, Karničnik, Maruško, Gorenc, Šturm (od 46. Pucko), Kouter, Horvat, Bobičanec, Šušnjara (od 46. Karamarko), Cipot (od 90. Žižek), Maroša (od 84. Filipović); streli: 13:13; na vrata: 8:7; posest žoge v %: 47:53; koti: 8:9; prekrški: 10:9.

Bravo : Celje 1:2 (1:0)

Štadion ŽAK, gledalcev 500, sodnik Slavko Vinčić (Mb); strelci: 1:0 – A. Matko (6, 11-m), 1:1 – Lotrič (Vizinger, 65), 1:2 – Vizinger (82); Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Agboyi, Ogrinec (od 90. Mensah), A. Matko (od 85. Abdurahimi), Kramarič (od 81. Primc), Nukić, Baturina; Celje: Rozman, Marandici, Travner (od 46. Pungaršek), Zaletel, Kadušić, Štravs, Novak (od 90. Antanavičius), Lotrič, Kerin, Božić (od 90. Brecl), Vizinger; streli: 9:14; na vrata: 3:2; posest žoge v %: 45:55; koti: 4:4; prekrški: 17:11.

Rudar : Aluminij 1:3 (1:2)

Štadion ob jezeru, sodnik David Šmajc (Predoslje); strelci: 0:1 – Živković (27), 0:2 – Živković (34), 1:2 – Panadić (Pušaver, 45), 1:3 – Pečnik (Živković, 47); Rudar: Stopajnik, Jovan, Pavlović, Vošnjak, Pušaver, Filipović, Črnčič (od 76. Jovanović), Trifković, Lelić (od 59. Krefl), Kuzmanović, Panadić; Aluminij: Janžekovič, Ploj, Kontek, Petek, Grajfoner, Čermak (od 90. Horvat), Pečnik (od 71. Matjašič), Šaka (od 60. Marinšek), Jakšić, Živković, Flakus Bosilj (od 71. Klepač); streli: 7:10; na vrata: 3:7; posest žoge v %: 55:45; koti: 7:6; prekrški: 5:15.

Domžale : CB24 Tabor 2:1 (0:0)

Športni park Domžale, gledalcev 300, sodnik Nejc Kajtazović (Kranj); strelci: 1:0 – Jakupović (Fink, 65), 1:1 – Ndzengue (Horvat 87), 2:1 – Ibričić (90); Domžale: Mulalić, Makovec (Fink), Karić, Ilić, Zinić, Svetlin (Kim), Husmani, Ibričić, Vuk (Podlogar), Jakupović (Pišek), Sikimić (Vuklišević); CB4 Tabor: Šugić, Yameogo, Azinović, Nemanić, Salkić (Horvat), Krivičić, Grobry, Mihaljević, Babić (Vukelić), Stevanović (Fahd), Sever (Laukzemis); streli: 11:9; na vrata: 6:2; posest žoge v %: 58:42; koti: 6:1; prekrški: 8:18.



Najboljši strelci: 23 – Vukušić, 21 – Vizinger, 16 – Lotrič, 12 – Kronaveter, Živković, Sikimić; podajalci: 11 – Vizinger, 10 – Lotrič, 9 – Vrbanec, 8 – Požeg Vancaš.



Vrstni red: Olimpija 59, Celje in Maribor po 58, Aluminij 51, Mura 47, Bravo 41, Domžale 36, CB24 Tabor 34, Triglav 31, Rudar 30.



Pari 32. kola: Celje – Domžale (7. t. m.), Aluminij – Bravo, Mura – Triglav (oba 8. t. m.), CB24 Tabor – Maribor, Olimpija – Rudar (oba 9. t. m.).

- Na začetku 94. minute je bil Maribor že zunaj boja za prvaka, todaje sprožil še zadnji strel in zadel. Maribor je s 3:2 premagal Muro in tudi po 31. kolu 1. SNL ohranil upanje, da bi lahko v troboju za prvaka prehitel Olimpijo. Ta je z vaterpolskim izidom 7:3 prišla do 19. zmage in ohranila prednost štirih točk pred štajerskima zasledovalcema Celjem in Mariborom.V Ljudskem vrtu so bili Mariborčani najprej na pragu zanesljive zmage, po dveh »bombah« Alexandruja Cretuja in Gregorja Bajdeta so šli na odmor s prednostjo dveh golov, ki pa so jo zapravili 20 minut pred koncem. Toda Mura se je ustavila in v zaključnem delu pokleknila pred jurišem vijoličastih, ki so obleganje soboških vrat le zaokrožili z Tavaresovim golom za veliko veselje v domačem taboru.»Tavares si zasluži spomenik. Potrebujem ga, ne le v slačlilnici, ampak tudi na igrišču,« je Brazilca povzdignil trener MariboraV nenavadni tekmi zasukov in skromnih obramb je Olimpija zapravila prednost z 2:0 in 3:2, na koncu pa napolnila Triglavovo mrežo do vrha. Strelsko prerojen in razpoložen je bil, ki je s tremi goli znova sam na vrhu lestvice strelcev s 23 goli, dva več je zabil kot. Navijači v kranjskem športnem parku in pred televizijskimi zasloni so prišli na svoj račun, igralci so pod žgočim julijskim popoldanskim soncem tudi zelo trpeli. Vseh deset golov je bilo lepih in atraktivnih, toda trenerja, domačiin gostujoči, sta po tekmi zastrigla z ušesi. Obrambi, kot da ne bi igrali.»Lahka? Kje pa. Ni bilo lahka, vedeli smo, da smo se po dveh tekmah psihološko zelo izpraznili,« je Skender zavrnil oceno, da je bila tekma lahka.Olimpija je hitro prišla do dveh golov prednosti in sprožila tekmo po načelu »teci in streljaj«. Kranjčani namreč niso imeli več kaj izgubiti, ko so hitro izenačili, so se opogumili. Po drugem izenačenju odločno preveč, ljubljanski mojstri na »avtocesti« brez »cestninske postaje« so prišli na svoj račun in si iz nasprotnih napadov dali duška. Vukušić zdaj zabija tudi v miže, še pred desetimi dnevi je zgrešil vrata tudi z enega metra.»Bilo je obdobje, ko se je tekma lomila, a na koncu smo jo rutinsko zapeljali do konca. Izid je visok, tekma je bila čudna, toda vsi smo zadevali. Če smo prejšnji tekmi garali v obrambi, smo zdaj pokazali, da lahko igramo tudi napadalno. Nismo še prvaki, to je šele začetek. Če želimo biti prvaki, moramo biti mentalno močni,« je imel Skender včeraj zadnjo besedo.Naslednikje še tretjič Olimpijo popeljal do zmage z manjšimi taktičnimi popravki in premestitvami položajev (več napada po sredini). Res jo je približal naslovu prvaka.Pet tekem do konca si Ljubljančani lahko privoščijo tudi en velik spodrsljaj, morda bo zadostoval še en manjši. Toda kje in kdo? Olimpijo najprej čakata domači tekmi z zadnjim Rudarjem in nestanovitnim Aluminijem, v predzadnjem kolu pa v Stožicah gostuje še Tabor. Na mino lahko stopi v soboški Fazaneriji, v zadnjem dejanju sezone v Celju bo morda že šampion. Celje in Maribor bosta konec tedna (v 33. kolu) v Ljudskem vrtu razrešila, kdo bo še upal na srečen razplet.Olimpija je bila prezahteven tekmec za nabiranje točk, toda Triglav kljub pogumnim igram ostaja največji favorit za dodatne kvalifikacije in dvoboj z Gorico, potem ko so Domžale srečno premagale Tabor in ga prehitele na lestvici. Sežanci morajo v 33. kolu še gostovati v Kranju, kjer si lahko privoščijo tudi poraz z dvema goloma razlike. V primeru enakega števila točk bi imeli boljši izkupiček v medsebojnih tekmah.