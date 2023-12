Olimpija je zaslužila, a evropski in ligaški konec imata grenak priokus

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Olimpije so svojo prvo evropsko sezono v skupinskem delu enega od tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze zaokrožili z lepo zmago proti slovaškemu prvaku Slovanu. Po porazu Klaksvika v Lillu je osvojila tretje mesto v skupini A konferenčne lige za Lillom in Slovanom ter napolnila klubsko blagajno s 3.940.000 evri. A za zeleno-beli tabor bo novi dan D že danes: prekinjena tekma 17. kola med Celjem in Koprom, s katero se končuje ligaško leto 2023, bo narekovala zimsko prenovo. Ponujata pa se naslednji ključni vprašanji: s kakšnim zaostankom bo Olimpija začela lov za Celjani, sedmih točk, osmih ali desetih? In s kom?