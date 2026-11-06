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Nogomet

Olimpija je imela v rokah tri točke in drugo mesto, osvojila pa le eno

V prvi tekmi 15. kola 1. SNL brez zmagovalca, Indrit Tuci zadel za vodstvo Ljubljančanov, najboljši strelec lige Amadej Maroša pa za izenačenje Nafte.
Indrit Tuci je tudi v Lendavi zadel, toda en gol premalo za zmago. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Indrit Tuci je tudi v Lendavi zadel, toda en gol premalo za zmago. FOTO: Leon Vidic/Delo
G. N.
6. 11. 2026 | 19:55
6. 11. 2026 | 19:55
2:55
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Nogometni konec tedna v 1. SNL se je začel z neodločenim razpletom med Nafto in Olimpijo. Več slabe volje so lahko zeleno-beli, ki so z golom Indrija Tucija v 38. minuti že imeli v rokah tri točke, a so osvojili le eno, zardi česar na lestvici niso preskočili Mariborčanov in se še bolj približali Koprčanom. Amadej Maroša je z osmim prvenstvenim golom in s pomočjo Španca Luisa Pereie, ki ga je žoga zadela in spremenila smer, izenačil. Lendavčani so si zaslužili točko.

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»V drugem polčasu nismo bili druga ekipa, le v prvem polčasu v končnici si nismo upali. Ob odmoru smo rekli, da gremo naprej, in upali, da bomo poskušali z nasprotnimi napadi ali dvojno podajo, po katerih so tekmeci na lahko izpadali,. Ampak vso tekmo smo igrali zelo dobro. Želeli smo zabiti še drugi gol, napadali smo, a nam je zmanjkalo časa,« je za Sportklub povedal Maroša.

Amadej Maroša je z osmim golom prinesel točko Lendavčanom. FOTO: Nk Nafta/facebook
Amadej Maroša je z osmim golom prinesel točko Lendavčanom. FOTO: Nk Nafta/facebook

Gostje so pokazali premalo za poln izkupiček, a v drugem polčasu je zmanjkalo moči. Čeprav je zvezni igralec Robert Mišković menil, drugače. »Veliki derbi nima nič s tem, da smo padli v igri. Vseeno smo si zaslužili tri točke, toda svojo priložnost smo zamudili v prvem polčasu, ko bi morali zabiti še en gol. Podobno kot pri Muri, smo tudi proti Nafti v drugem polčasu padli v igri. Le točka je premalo, ampak po drugi strani smo podaljšali niz tekem brez poraza,« je ocenil tekmo, medtem ko je trener Jugoslav Trenčovski dodal: »Ne moremo biti zadovoljni s točko, prednost bi morali ohraniti. Igralci so dali vse od sebe, želeli so najboljše, a v drugi polčas smo šli brez energije, izgubili ritem igre in nadzor. Nafta bo za vsakogar na domačem igrišču zahteven tekmec, toda tudi na gostovanjih, kot je takšno, mora zmagovati,« je potegnil črto čez gostovanje v Lendavi gostujoči trener.

15. kolo

Nafta – Olimpija 1:1 (Maroša 62.; Tuci 38.)

sobota

Koper – Mura (15.00)

Bravo – Maribor (18.00)

nedelja

Brinje Grosuplje – Aluminij (15.00)

Kalcer Radomlje – Celje (17.30)

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