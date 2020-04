FOTO:Olimpija julija tudi brez nepogrešljivih

Ljubljana

. To bi lahko bilo enajst Olimpijinih udarnih igralcev trenerjav morebitnem julijskem podaljšku državnega nogometnega prvenstva, ki bi se razpletal na meji regularnosti.Verodostojnost tekmovanja, ki ga še bolj maje najverjetnejši konec sezone v 2. SNL, je pod vprašajem. Rudar, ki je domala že drugoligaš, bo sezono izpeljal v slogu minimalizma, s poceni rezervisti in brezplačnimi mladinci.Enega od najbolj spornih delov nadaljevanja sezone predstavljajo pogodbe nogometašev, saj so vezane na konec sezone brez »podaljška«. Malokateri klub si bo drznil podaljševati pogodbe, toda hkrati bo ogrozil tekmovalni uspeh. »Prosti« nogometaši bi si lahko privoščil izsiljevanje še pred iztekom pogodbe. Neznank, pasti in nevarnosti je veliko.V nezavidljivem položaju je vodilna Olimpija, ki bi lahko bila največja žrtev »koronavirusa na igrišču«. Na seznamu nogometašev, ki jim konec maja in junija potečejo pogodbe, ima tudi nepogrešljive, kot so prvi dirigentter oba krilna napadalcain. Hadžić ne bi imel nitiin. Če bi se poškodoval še kapetan, niti vratarja. Seznam igralcev, ki se jim izteka sodelovanje z zeleno-belimi, šteje 14 mož.Mariboru in Muri podaljšek sezone dviguje delnice. Le veteranomainse bo 31. maja iztekla vijolična zvestoba. Pri Sobočanih se od igralcev prvega moštva 31. maja poslavlja. Celjske ambicije bi morda omejil le konec (30. junija) za izkušena, a pomembna člena, vratarjain branilcaOd moštev z vrha lestvice slabo kaže Aluminiju. Že junija bi bil brez pogodbe, v drugem delu sezone prvi vratar moštva, konec junija se bo iztekla pogodba jeseni udarnemu vratarju. Z zadnjim dnem v juniju bi se od Kidričanov na papirju poslovila domači fant in eden od nepogrešljivihter odlični napadalec. Julij bi pomenil konec tudi zainPri moštvih, razvrščenih od 6. do 9. mesta, Taboru (29 točk), Bravu (28), Triglavu (27) in Domžalah (26), bi imel najmanjši osip igralcev Triglav. Toda Gorenjci bi lahko odigrali ključne tekme za obstanek brezin(vsi do 30. junija), prav tako bratov. Še bolj vznemirljiv bo razplet pri drugih klubih. Domžale uradno že konec maja ostajajo brez prvega strelcainterin, spomladi članom prve enajsterice, se pogodbe končujejo 30. junija.Bravo bi bil junija še konkurenčen, čeprav že konec maja ostaja brez, sredi junija (15.) pa spomladi najbolj vročega napadalca. S 30. junijem se pogodbe končujejo šeinTabor ima na seznamu osem igralcev, ki se jim konec junija iztekajo pogodbe. Med njimi šesterici iz prve enajsterice:in