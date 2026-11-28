Bravo je bil v Stožicah na pragu zmage, s katero bi se začasno povzpel na drugo mesto, a se je z Aluminijem v 17. kolu prve lige razšel z 1:1. Ljubljančane je v 75. minuti v vodstvo popeljal Milan Tučić, v 90. pa je imel Matej Malenšek priložnost za 2:0. Po samostojnem prodoru mu je strel ubranil Florijan Raduha.

Kidričani so do izenačenja prišli v četrti minuti sodnikovega dodatka. Po posredovanju VAR so dobili enajstmetrovko, Matjaž Rozman je strel Bedeja Osujija ubranil, Nigerijec pa je odbito žogo poslal v mrežo.

Bravo se je s točko začasno povzpel na tretje mesto, Aluminij pa je ostal sedmi. V Murski Soboti se na drugi današnji tekmi merita Mura in Maribor.

1. SNL, 17. kolo:

Petek:

Radomlje – Nafta 1:3 (Vidnyanszky 10., Jašaragić 21., Maroša 71.; Marinšek 54.)

Sobota:

Bravo – Aluminij 1:1 (Tučić 75., Osuji 90.)

Mura – Maribor (17.30)

Nedelja:

Brinje Grosuplje – Olimpija (15.00)

Koper – Celje (17.30)