Lendavčani nazaj na zmagovitih poteh

Na prvi tekmi devetega kola prve slovenske nogometne lige je Nafta premagala Brinje iz Grosuplja s končnim izidom 2:1. Prekmurci so v gosteh na štadionu Brinje povedli v prvih minutah drugega polčasa, ko je v 48. minuti zadel Shyon Omrani – Kanadčan, ki ima tudi portugalski potni list, je zadel svoj prvi gol v prvi ligi Telemach.

Prekmurci, sicer povratniki med elito, so prednost na 2:0 povišali v 64. minuti, ko je bil četrtič letos natančen 25-letni hrvaški napadalec in nekdanji nogometaš Brinja Josip Ivan Zorica. Ko so Prekmurci v gosteh na Dolenjskem že vonjali tri točke, je Brinje znižalo zaostanek.

Stari znanec slovenskih zelenic Gal Kurež, ki je nova pridobitev Grosupeljčanov, je zadel svoj prvi gol za klub, a to ni bilo dovolj in končni izid je bil 2:1. Brinje je v letošnji sezoni dvakrat zmagalo in dvakrat remiziralo, zato je zdrsnilo na deveto mesto v 1. SNL, medtem ko je Nafta zmagala že četrtič in je po nepopolnem devetem kolu na visokem tretjem mestu. Glavne zasluge za to imata napadalca Zorica in Amadej Maroša.

Prva liga Telemach, 9. kolo:

Petek:

Brinje Grosuplje – Nafta 1:2 (Omrani 48., Zorica 64.; Kurež 88.)

Sobota:

Koper – Olimpija Ljubljana (17.30)

Bravo – Celje (20.15)

Nedelja:

Mura – Aluminij (15.00)

Radomlje – Maribor (20.15)