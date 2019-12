»Olimpija najboljša je«

Ljubljana



Prvi strelec zastreljal 11-m

Jucie Lupeta je z drugim golom Olimpiji zagotovil varen zaključek večji del enosmernega mestnega derbija, ki je v zadnjih trenutkih povzročil tudi nekaj ostrejših besed. FOTO: Jure Eržen/Delo



Bravo : Olimpija 1:2 (0:0)



Domžale : Rudar Velenje 2:1 (1:0)



Maribor : Triglav 0:2



CB24 Tabor : Aluminij 1:1



Celje : Mura 1:0

- »Olimpija najboljše je,« so si prepevali navijači zeleno-belih, potem ko je Olimpija strla odpor žilavega mestnega tekmeca. Olimpija je naziv prvaka ob polovici prvenstva zabelila z zmago z 2:1 in še z jesenskim naslovom. Če bo v zadnjem letošnjem dejanju v sredo v Stožicah premagala še Domžale, bo imela pred največjim tekmecem Mariborom najmanj pet točk prednosti.V Sp. Šiški je dišalo še po drugem presenečenju tega konca tedna. Domači Bravo je bil sicer daleč od Olimpijinih vrat ali zmage, čeprav jev prvem polčasupreprečil veselje, a za zeleno-bele so bile mere vrat z metrov – 7,32 širine in 2,44 višine – spremenjene v decimetre. Neverjetno je, kako so na težavnem igrišču zapravljali priložnosti.Najboljšemu strelcu ligeje domači vratar Igor Vekić v prvem polčasu ubranil enajstmetrovko. Po odbitku je imel Dalmatinec še popravni izpit in ga opravil nevredno nazivu prvega strelca. S strelskimi spodrsljaji je nadaljeval tudi v prvem delu drugega polčasa, v katerem je dobil družbo osmoljenca, ki je pri strelu zadel obe vratnici, in. Vukušić se je vendarle oddolžil v 75. minuti. A kako je padel gol. Savićev »zicer« je ubranil vratar Vekić, odbito žogo je z glavo udaril še Menalo, a je bil Vekić spet uspešnejši, v tretjem poskusu pa je Vukušić le zabil pod prečko.Šiškarji so v tem delu igre »dihali na škrge«, bili so obkoljeni in stisnjeni v kot., ki je zaradi poškodbe že po dobre četrt ure zamenjal, je z drugim golom razblinil dvome o zmagovalcu. Golv 83. minuti za 1:2 je bil le za strah in nič več.Športni park Šiška, gledalcev 2000, sodnik Matej Jug (Tolmin).0:1 – Vukušić (75), 0:2 –Lupeta (78), 1:2 – Mensah (83).Vekić, Primc, Trontelj, Kurtovič (od 69. Ihbeisheh), Brekalo, M. Matko, Žinko (od 80. Mensah), Agboyi, Abdurahimi, Nukić, Đajić.Vidmar, Samardžić, Maksimenko, Bagnack, Boakye, Savić, Tomić, Menalo (od 90. Kregar), Valenčič, Vukušić, Čekiči (od 20. Lupeta).Štadion v športnem parku, gledalcev 300, sodnik Slavko Vinčić (Maribor).1:0 – Vuk (45), 2:0 – Klemenčič (76), 2:1 – Ejup (78).Mulalić, Klemenčič, Lazarević (od 77. Podlogar), Ibričić, Mujan, Vujadinović, Kait (od 88. Da Silva), Fink, Karič, Jakupović (od 90. Čorluka), Vuk.Radan, Kašnik (od 66. Ejup), Petrovič (od 74. Kuzmanović), Črnčić, Radić, Anđelković, Filipović, Krefl, Ćosić, Pušaver, Kobiljar (od 84. Kadrić).Olimpija 42, Maribor 37, Aluminij 35, Mura 32, Celje 31, Domžale 22, Triglav 20, CB24 Tabor 19, Bravo 16, Rudar 7.