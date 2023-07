Olimpija napolnila mrežo Rogaške

Nogometaši Olimpije so v zahtevnem ritmu tekem, kar se jim je poznalo v prvem kolu 1. SNL, obrambo naslova prvakov so prejšnji konec tedna začeli s porazom. Sledila je dobra predstava v Bolgariji v sredo, ko so proti Ludogorcu iztržili remi z 1:1, po povratku v domovino pa jih je že danes čakal dvoboj z novincem v prvi ligi Rogaško.

Trener zmajev Joao Henriques je premešal prvo postavo, nekaj nosilcev igre je dobilo počitek pred torkovo povratno tekmo z Ludogorcem, kljub temu pa jim nogometaši Rogaške niso bili kos. Mrežo gostov je v 9. minuti načel Mateo Karamatič, dotolkel pa jih je zadetek za 2:0, ki ga je Izraelec Saar Fadida dosegel že v sodnikovem dodatku prvega dela.

Po desetih minutah drugega polčasa je Henriques namenil počitek kapetanu Timiju Maxu Elšniku, v 80. minuti pa je Rui Pedro z zadetkom razblinil vse dvome o zmagovalcu. V zadnjih minutah je Fadida še dvakrat našel pot do mreže Rogaške in v svojem tretjem nastopu za Olimpijo vpisal hat-trick. Olimpija je tako pri prvih treh točkah v novi prvoligaški sezoni.

Koper vendarle strl odpor Radomelj

Na drugi tekmi sobotnega dne v 1. SNL so na Bonifiki pri Kopru gostovale Radomlje. Pomlajena domača ekipa ni bila učinkovita, sprožili so 12 strelov proti gostujočim vratom, pot do mreže pa je našel le 19-letni Andraž Ruedl in v 38. minuti poskrbel, da so vse tri točke ostale doma. Koper je po dveh tekmah pri dveh zmagah in je na vrhu lestvice.

Jutri se bodo Domžale pomerile z Bravom (17:30), Maribor gosti Aluminij (17:30), Celje pa Muro (20:15).