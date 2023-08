Kako je Olimpija navdušila navijače: šov, spektakel in jesen v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Kakšna drama! S srečnim koncem. Olimpija je na povratni tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov premagala Ludogorec z 2:1 in se uvrstila v 3. kolo, v katerem bo v sredo gostila zmagovalca dvoboja Galatasaray – Žalgiris. Olimpija si je že zagotovila najmanj skupinski del tekmovanja v konferenčni ligi, a po veličastni in bojeviti predstavi je na obzorju še kaj več. Bitka z Ludogorcem je bila napeta, polna preobratov in infarktnih trenutkov. Glavna junaka pa strelec obeh golov Timi Max Elšnik, drugega je dosegel v 92. minuti, in vratar Matevž Vidovšek, ki je v 101. minuti ubranil enajstmetrovko.

