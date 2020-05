Olimpija neodločeno s Triglavom

Kranj - Nogometaši Olimpije, vodilna ekipa 1. lige Telekom Slovenije, so danes pred nadaljevanjem tekmovanja odigrali drugo prijateljsko tekmo. V Kranju so igrali s Triglavom, izid pa je bil 1:1 (1:1). Za Olimpijo je v deseti minuti zadel Haris Kadrić, za domače pa je v 35. minuti izenačil Marten Wilmots.



Pri Olimpiji so pred nadaljevanjem prvoligaškega tekmovanja 5. in 6. junija predvideli tri prijateljske tekme; Aluminij so v soboto premagali z 1:0, po današnji tekmi v Kranju jih 30. maja čaka še obračun z Gorico. Olimpija se bo v 26. krogu 6. junija pomerila z ekipo Taborja iz Sežane.