Olimpija ni bila varčna, le zadela ni z okrepitvami

Osem prvoligašev je še ostalo v bitki za pokalno lovoriko. Obvodno tekmovanje za uvrstitev v evropske kvalifikacije je pomembno predvsem za favorizirana moštva, ki se jim je zataknilo v prvenstvu. Med njimi je pod nogami najbolj gorelo Olimpiji, a je z novim trenerjem Federicom Bessonejem preživela prvoligaški dvoboj proti Domžalam zahvaljujoč golu rekonvalescenta Pedra Lucasa.

Kako je videl Olimpijo in kakšni so njegovi igralni načrti, je 41-letni Argentinec, že tretji trener zeleno-belih v tej sezoni, razkril po še eni neprepričljivi igri. »Videl sem moštvo z veliko talenta in igralce, ki lahko uživajo v nogometu,« je odkril strkovnjak, ki še ne ve dobro, ali ima na voljo igralce za uveljavitev svoje igralne filozofije.

Je od klubskega vodstva zahteval še okrepitev ali dve? Navijači so prepričani, da je predsednik kluba Adam Delius poleti premalo odprl mošnjiček. A poletni vložek v okrepitve tega ne kaže.