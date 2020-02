Olimpija ni nasedla igralčevemu zvitemu manevru

Ljubljana

Goran Brkić je k Olimpiji prestopil leta 2017 in v 22 tekmah v 1. SNL dosegel pet golov. Za Triglav je jeseni igral 10 tekem in zabil en gol. FOTO/ NK Olimpija

Za Hotićev položaj Bajde in Santos



Po prihodu iz Turčije in enajst dni pred velikim derbijem v Ljudskem vrtu proti Olimpiji, za katero Maribor na lestvici zaostaja štiri točke, je črto čez pripravljalni del v Beleku potegnil tudi trener vijoličnih Darko Milanič. Poudaril je, da je Maribor izboljšal kombinatoriko in utrdil homogenost. O tem, kdo bo nadomestil Dina Hotića, pa je povedal: »Gregor Bajde si zasluži pohvale. Tudi Felipe Santos je opozoril nase. Enakovredno se bosta potegovala za Hotićev položaj.« Pred dvobojem z Olimpijo je, kot je opozoril Milanič, zelo pomembno zasebno življenje igralcev, saj morajo biti povsem osredotočeni na derbi.

- Kje je, se sprašujejo privrženci Olimpije? Višek je! Tako kratek in jedrnat bi lahko bil odgovor kluba. Zvezni igralec je v jesenskem delu prvenstva izdatno pomagal Olimpiji v dresu kranjskega Triglava. Zanj je igral kot posojeni nogometaš, v predzadnjem kolu pa je bil z golom ključni režiser senzacije v Ljudskem vrtu ob zmagi gostov z 2:0.Srb s prefinjeno in učinkovito desnico pri strelih z razdalje se je že poleti, ko so ga posodili v Kranj, soočil s tem, kakšen status bo imel pri Olimpiji. Po izteku najemne pogodbe je upal, da bo lahko konkuriral za vidnejšo vlogo pri trenerju. A tega 28-letnik iz Pančeva, ki ga je poleti 2017 v Olimpijo pripeljal Mladen Rudonja, ne bo dočakal. Trener je presodil, da ima v zvezni vrsti vinboljše igralce.Za Brkića je najbolj neprijetno, da ima status tujca (nima potnega lista ene od držav Evropske unije), na igrišču pa so lahko naenkrat le trije. Pri tem se izmenjujejo GanecSrbain Putinčanin, Kamerunecter Albanec Cekici. Bagnackov rojak in novi član Olimpijeima francoski potni list.V opisu razmerij med igralcem in klubom manjka še neprijetna podrobnost, ki je povezana s stanjem duha okoli kluba. Brkić je imel možnost, da bi prestopil v drug klub brez odškodnine, potem ko si je našel novega delodajalca pri moštvu Riga FC, ki ga je Olimpija izločila v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo. Olimpija ni vedela, da se je že dogovoril s klubom, in njegovega odhoda ni ovirala niti s centom odškodnine. A Brkić, ki sodi v skupino igralcev z zajetno mesečno plačo (blizu 10.000 evrov bruto) in so k njej prišli že zdravstveno načeti, je imel premeten načrt. Ker ga je z Olimpijo še vezala varna in zajetna pogodba do junija prihodnje leto, jo je želel sporazumno prekiniti ob ustrezni odpravnini., ki je medtem po naključju za njegov dogovor v Latviji, saj je Riga poslala dopis na Olimpiji, da se zanima za Brkića, ni privolil niti na igralčevo prvo ponudbo (80.000 evrov) niti na drugo zmanjšan (50.000 €). Srb se je nato odločil, da ne bo šel, ker je ocenil, da je zanj bolje, da do konca izteka pogodbe ostane član Olimpije in prejema zajetno plačo – tudi za ceno tega, da ne bo igral.Ali bo Brkić, ki je v tej sezoni že nosil dres dveh klubov, v tujini pa v državah, v katerih prvenstvo igrajo v tekočem letu, treniral s prvim moštvom, ni znano. Aktiviral se je tudi Sindikat profesionalnih nogometašev Slovenije (SPINS). Če se Brkić in klub ne bosta dogovorila drugače, bo morala Olimpija igralcu omogočiti treninge, a hkrati se bo treba tudi igralcu držati pogodbenih obveznosti, če bo želel prejemati plačo.