Nogomet

Olimpija odpihnila vodilno moštvo lige

Zmaji v zelo prepričljivi predstavi ugnali Celje s 3:1 (2:0) in navdušili 3000 navijačev v Stožicah.
Celjani, sicer prepričljivo vodilni na lestvici SNL, so bili tokrat v globoki senci ljubljanskega moštva. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Celjani, sicer prepričljivo vodilni na lestvici SNL, so bili tokrat v globoki senci ljubljanskega moštva. FOTO: Voranc Vogel/Delo
STA, Š. R.
8. 2. 2026 | 17:32
8. 2. 2026 | 17:41
2:14
A+A-

V Olimpijinem nogometnem taboru so napovedovali boljšo pomlad in te besede očitno uresničujejo. Pri uvodnih dveh zmagah v spomladanskem delu igra ni bila prepričljiva, tokrat pa so zmaji v večjem delu tekme odčitali lekcijo vodilni ekipi prvenstva. Ta je pod vodstvom naslednika Alberta Riere, Ivana Majevskega, po slavju v prejšnjem krogu doživela poraz, šele drugega v sezoni. 

V 30. minuti so se domači veselili zasluženega vodstva. Dimitar Mitrovski je z leve strani prodrl proti sredini, nato pa poslal žogo v globino do vtekajočega Antonia Marina, ta pa jo je poslal pod prečko za 1:0. V prvem delu velja omeniti še poskus Andreja Kotnika v 45. minuti, vendar je meril previsoko v kazenskem prostoru, zato pa je v sodniškem dodatku tega dela igre Olimpija podvojila prednost, ko je Diga izkoristil novo podajo Mitrovskega in zadel z 12 metrov.

Tudi uvod drugega polčasa je pripadel razigrani Olimpiji, Kojić je poskusil v 50. minuti s 14 metrov, izkazal pa se je Žan-Luk Leban. Ljubljančani so povsem nadzorovali igro, umirili Celjane, sami pa v 63. minuti izpeljali bliskovito akcijo, izigrali celjsko obrambo, po podaji Bruna Lourenca z desne strani pa je v osrčju kazenskega prostora Dino Kojić žogo poslal v mrežo z 3:0.

Kmalu zatem so sodniki dolgo pregledovali posnetek zaradi domnevnega igranja z roko Ahmeta Muhamedbegovića v lastnem kazenskem prostoru in dosodili enajstmetrovko v korist Celja. To je zelo zanesljivo v 71. minuti izvedel Svit Sešlar za obuditev celjskih upov. Do zasuka gostov pa je bilo vendarle predaleč in tako se je zeleno-bela zasedba zasluženo veselila zmage.

 

   

 

      Lestvico zagotavlja Sofascore

   

 

