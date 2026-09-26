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Nogomet

Olimpija odslovila športnega direktorja, Delius prevzel odgovornost

Ljubljanska Olimpija je sporočila, da je prekinila sodelovanje s športnim direktorjem Necatom Aygünom.
Necat Aygün je aprila zamenjal Gorana Boromiso. FOTO: KSC
Galerija
Necat Aygün je aprila zamenjal Gorana Boromiso. FOTO: KSC
T. E., STA
26. 9. 2026 | 12:59
26. 9. 2026 | 13:01
3:40
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Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane bo dobil novega športnega direktorja. Kot je v sporočilu za javnost potrdil predsednik kluba Adam Delius, so končali sodelovanje z dosedanjim športnim direktorjem Necatom Aygünom. Ime novega bodo sporočili v naslednjih tednih.

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»Po skrbnem premisleku sem sprejel odločitev, da zaključimo sodelovanje s športnim direktorjem Necatom Aygünom. Odločitev temelji na oceni dosedanjega dela in rezultatov ter ugotovitvi, da naši pogledi na prihodnji športni razvoj Olimpije niso dovolj usklajeni za nadaljevanje sodelovanja,« je zapisal Delius.

Kot je poudaril, je bilo Aygünovo imenovanje njegova želja in odločitev, »zato zanj prevzemam in nosim vso odgovornost«. »Pri vodenju kluba sprejemamo številne odločitve. Nekatere se izkažejo za dobre, druge za manj dobre. Pomembno je, da to pravočasno prepoznamo, prevzamemo odgovornost in ustrezno ukrepamo. Naša odgovornost se z menjavo športnega direktorja ne konča,« je nadaljeval.

Dodal je, da se zaveda pričakovanj navijačev in svoje dolžnosti, da Olimpijo vodijo premišljeno, z jasno usmeritvijo in pogledom, ki sega dlje od naslednje tekme. »Zavedamo se, da razvoj ekipe zahteva čas in potrpežljivost. Prav zato mora obstajati jasno soglasje o tem, kako želimo sestavljati moštvo in voditi njegov razvoj skozi več sezon. V dosedanjem sodelovanju nam takšne skupne usmeritve ni uspelo vzpostaviti v meri, ki jo klub potrebuje, zato smo presodili, da je sprememba potrebna,« je še zapisal predsednik.

Še enkrat je poudaril, da je njihov cilj Olimpija, ki se vsako sezono bori za lovorike in se redno uvršča v evropska tekmovanja. »Takšno moštvo moramo graditi s premišljenimi kadrovskimi odločitvami, ki sledijo jasni predstavi o tem, kakšen nogomet želimo igrati. Ob tem mora imeti razvoj mladih igralcev svoje mesto v vsakdanjem delu kluba, najboljši iz naše nogometne šole pa jasno pot do članske ekipe,« je povedal Delius.

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»Športno vodstvo in trener morata pri tem tesno sodelovati. Naloga nas, ki vodimo klub, je zagotoviti jasno razdeljene pristojnosti in pogoje, v katerih bo mogoče načrtovano tudi uresničiti. Igralci in strokovni štab potrebujejo stabilno okolje, da se lahko v celoti posvetijo svojemu delu,« je zapisal in se dotaknil tudi pričakovanj navijačev.

»Navijači upravičeno pričakujete več, tako od ekipe kot od nas, ki klub vodimo. Razumemo razočaranje in vprašanja, ki jih odpira dogajanje v zadnjih mesecih. Zavedamo se tudi, da vsaka nova kadrovska sprememba poveča pričakovanje, da bo tokrat sledil trajnejši napredek. Zaupanje si bomo morali znova zaslužiti z delom in odločitvami, katerih učinek bo viden tudi na igrišču,« je zaključil Delius.

Olimpija, pri kateri je Aygün aprila zamenjal Gorana Boromiso, je po desetih krogih Prve lige Telemach na četrtem mestu s šestimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom.

                       

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NK Olimpija LjubljanaNK OlimpijaAdam DeliusNecat AygünGoran BoromisaPrva liga Telemach

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