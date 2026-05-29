  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Olimpija ostala brez glavnega trenerja

Po sezoni brez izpolnjenih ciljev je novi športni direktor Necat Aygün posegel v strokovni štab.
Federico Bessone je pred trenersko potjo igral tudi v Angliji, med drugim za Leeds United, Swansea City in Charlton Athletic. FOTO: Leon Vidic/DELO
Galerija
Federico Bessone je pred trenersko potjo igral tudi v Angliji, med drugim za Leeds United, Swansea City in Charlton Athletic. FOTO: Leon Vidic/DELO
B. P., STA
29. 5. 2026 | 13:39
2:54
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

NK Olimpija je po koncu sezone potegnila prvo večjo kadrovsko potezo. Federico Bessone ni več glavni trener članske ekipe, je sporočil športni direktor ljubljanskega kluba Necat Aygün. Argentinec je zmaje prevzel septembra lani, zdaj pa se po analizi sezone, v kateri Olimpija ni dosegla zastavljenih ciljev, poslavlja s klopi.

image_alt
Znana zasedba Argentine: lahko Messi in druščina naredijo nemogoče?

Bessone je Olimpijo vodil na 29 tekmah v prvenstvu in pokalu. V tem obdobju je zbral 15 zmag, šest remijev in osem porazov. Njegov mandat je imel nekaj dobrih obdobij, toda končni vtis ni bil dovolj prepričljiv, da bi novo športno vodstvo z njim nadaljevalo projekt. S klopi se poslavljata tudi njegova pomočnika Enric Pi Sola in Fran Nunez.

Necat Aygün, nekdanji branilec in športni funkcionar, je aprila prevzel vlogo športnega direktorja Olimpije. FOTO: KSC
Necat Aygün, nekdanji branilec in športni funkcionar, je aprila prevzel vlogo športnega direktorja Olimpije. FOTO: KSC

Aygün želi Olimpijo vrniti na vrh

»Po temeljiti analizi naših predstav skozi celotno sezono sem prišel do zaključka, da je sprememba v strokovnem štabu nujna, če želimo Olimpijo vrniti na vrh prvenstvene lestvice. Tudi v prihodnje je cilj kluba, da redno nastopa v evropskih tekmovanjih,« je ob slovesu trenerja dejal Aygün.

Za nemško-turškega funkcionarja je to prva večja odločitev, odkar je sredi aprila prevzel vlogo športnega direktorja Olimpije. Že ob prihodu je bilo jasno, da ga v Stožicah čaka zahtevna naloga: sestaviti bolj stabilno športno smer in ekipo vrniti v boj za domači vrh. Menjava trenerja je zato tudi sporočilo, da se bo poletje pri zmajih začelo z novim strokovnim izhodiščem.

Poletje iskanja nove smeri

Aygün se je ob tem zahvalil dosedanjemu štabu. »Bessoneju, Enricu Pi Soli in Franu Nunezu bi se rad zahvalil za profesionalen odnos, trud in predanost pri delu v Ljubljani. V klubu zelo cenimo njihov prispevek in jim želimo veliko uspeha na nadaljnji športni in osebni poti,« je dodal športni direktor Olimpije.

image_alt
Liverpoolu uhaja še en steber obrambe – znova brez odškodnine

Olimpija tako vstopa v novo obdobje. Bessonejev odhod sam po sebi ni presenečenje, če ga postavimo ob neizpolnjene cilje, je pa pomemben znak, da novo vodstvo ne želi izgubljati časa. V Stožicah bodo morali zdaj hitro najti trenerja, ki bo ustrezal Aygünovi viziji in hkrati dovolj hitro stabiliziral moštvo. Za klub, ki želi znova na vrh domačega prvenstva in redno v Evropo, bo izbira naslednika ena ključnih odločitev poletja. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Vstopnice za svetovno prvenstvo

V prodajo nove vstopnice za mundial, očitki zaradi cen pa ne pojenjajo

Le dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva so na voljo nove vstopnice.
29. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca Argentine

Znana zasedba Argentine: lahko Messi in druščina naredijo nemogoče?

Lionel Scaloni je objavil seznam branilcev naslova za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi.
Blaž Potočnik 29. 5. 2026 | 09:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ibrahima Konate

Liverpoolu uhaja še en steber obrambe – znova brez odškodnine

Francoski branilec bi lahko Anfield zapustil brez odškodnine, čeprav je še aprila namigoval na podaljšanje pogodbe.
Blaž Potočnik 29. 5. 2026 | 08:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Izzval navijače

Trumpov prijatelj o nogometu: To je šport z najmanj talenta na svetu

Predsednik organizacije mešanih borilnih veščin Dana White v nasprotju s predsednikom ZDA ni prav velik ljubitelj nogometa. Pretepali se bodo pred Belo hišo.
29. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Resnica

Lukšič: Pričakoval bi še več izstopov iz Resnice

Po neuradnih informacijah, ki krožijo s terena, so nekateri zdaj že nekdanji člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke.
Anja Intihar 28. 5. 2026 | 10:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kandidati

Zunanji minister: veleposlanik, ki ga je Fajonova odpoklicala

Nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDA, ki ga je takrat na položaj imenovala tretja Janševa vlada.
28. 5. 2026 | 21:54
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

NSi predlagala tudi ministrico

V zadnjem trenutku rošade pri ministrskih kandidatih trojčka okoli NSi. Kratko naj bi potegnila predsednica SLS Tina Bregant. Koga predlaga SDS?
Uroš Esih 28. 5. 2026 | 18:17
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Policija

Hišne preiskave zaradi suma korupcije po vsej državi

Sto kriminalistov preiskuje na 42 lokacijah po več slovenskih mestih. Dvema osebama so odvzeli prostost, neuradno tudi županu Moravč.
28. 5. 2026 | 16:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vlaganja v zdravje

Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

Dejstvo je, da se moramo kot družba jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo.
27. 5. 2026 | 19:41
Preberite več

Več iz teme

OlimpijaNK Olimpija1. SNLtrener

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Integriteta

Komisija ni potrdila kršitve integritete Andreja Vizjaka

Na eni zadnjih sej je prejšnja vlada Janez Janše preteklemu in prihodnjemu delodajalcu Andreja Vizjaka, družbi HESS, dodelila poldrugi milijon evrov.
29. 5. 2026 | 14:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Potni listi

S ponedeljkom novi potni listi, kakšni bodo in koliko bodo stali?

Nova, peta generacija slovenskih potnih listov sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih desetih let, hkrati pa je moderniziran tudi dizajn. Nove tudi cene.
29. 5. 2026 | 14:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometni klub Olimpija Ljubljana

Olimpija ostala brez glavnega trenerja

Po sezoni brez izpolnjenih ciljev je novi športni direktor Necat Aygün posegel v strokovni štab.
29. 5. 2026 | 13:39
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Domače sadje

Nasvet ministrstva: češnje nakupujte pri lokalnih pridelovalcih

Ponudba domačih češenj ostaja raznolika, pridelovalce pa je mogoče najti tudi na spletnem zemljevidu ponudnikov lokalne hrane Naša super hrana.
29. 5. 2026 | 13:39
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Potni listi

S ponedeljkom novi potni listi, kakšni bodo in koliko bodo stali?

Nova, peta generacija slovenskih potnih listov sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih desetih let, hkrati pa je moderniziran tudi dizajn. Nove tudi cene.
29. 5. 2026 | 14:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometni klub Olimpija Ljubljana

Olimpija ostala brez glavnega trenerja

Po sezoni brez izpolnjenih ciljev je novi športni direktor Necat Aygün posegel v strokovni štab.
29. 5. 2026 | 13:39
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Domače sadje

Nasvet ministrstva: češnje nakupujte pri lokalnih pridelovalcih

Ponudba domačih češenj ostaja raznolika, pridelovalce pa je mogoče najti tudi na spletnem zemljevidu ponudnikov lokalne hrane Naša super hrana.
29. 5. 2026 | 13:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo