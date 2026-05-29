Olimpija ostala brez glavnega trenerja

NK Olimpija je po koncu sezone potegnila prvo večjo kadrovsko potezo. Federico Bessone ni več glavni trener članske ekipe, je sporočil športni direktor ljubljanskega kluba Necat Aygün. Argentinec je zmaje prevzel septembra lani, zdaj pa se po analizi sezone, v kateri Olimpija ni dosegla zastavljenih ciljev, poslavlja s klopi.

Bessone je Olimpijo vodil na 29 tekmah v prvenstvu in pokalu. V tem obdobju je zbral 15 zmag, šest remijev in osem porazov. Njegov mandat je imel nekaj dobrih obdobij, toda končni vtis ni bil dovolj prepričljiv, da bi novo športno vodstvo z njim nadaljevalo projekt. S klopi se poslavljata tudi njegova pomočnika Enric Pi Sola in Fran Nunez.

Necat Aygün, nekdanji branilec in športni funkcionar, je aprila prevzel vlogo športnega direktorja Olimpije. FOTO: KSC

Aygün želi Olimpijo vrniti na vrh

»Po temeljiti analizi naših predstav skozi celotno sezono sem prišel do zaključka, da je sprememba v strokovnem štabu nujna, če želimo Olimpijo vrniti na vrh prvenstvene lestvice. Tudi v prihodnje je cilj kluba, da redno nastopa v evropskih tekmovanjih,« je ob slovesu trenerja dejal Aygün.

Za nemško-turškega funkcionarja je to prva večja odločitev, odkar je sredi aprila prevzel vlogo športnega direktorja Olimpije. Že ob prihodu je bilo jasno, da ga v Stožicah čaka zahtevna naloga: sestaviti bolj stabilno športno smer in ekipo vrniti v boj za domači vrh. Menjava trenerja je zato tudi sporočilo, da se bo poletje pri zmajih začelo z novim strokovnim izhodiščem.

Poletje iskanja nove smeri

Aygün se je ob tem zahvalil dosedanjemu štabu. »Bessoneju, Enricu Pi Soli in Franu Nunezu bi se rad zahvalil za profesionalen odnos, trud in predanost pri delu v Ljubljani. V klubu zelo cenimo njihov prispevek in jim želimo veliko uspeha na nadaljnji športni in osebni poti,« je dodal športni direktor Olimpije.

Olimpija tako vstopa v novo obdobje. Bessonejev odhod sam po sebi ni presenečenje, če ga postavimo ob neizpolnjene cilje, je pa pomemben znak, da novo vodstvo ne želi izgubljati časa. V Stožicah bodo morali zdaj hitro najti trenerja, ki bo ustrezal Aygünovi viziji in hkrati dovolj hitro stabiliziral moštvo. Za klub, ki želi znova na vrh domačega prvenstva in redno v Evropo, bo izbira naslednika ena ključnih odločitev poletja.