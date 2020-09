FOTO:Olimpija po drugi zmagi zatresla mariborska kolena

Ljubljana

Predstava bo hitro pozabljena, strelec sinoči edinega gola Đorđe Ivanović (desno) in Olimpija bosta v nedeljo v Ljudski vrt prikorakala s popotnico dveh zaporednih zmag. FOTO: Blaž Samec/Delo



Veliko tehničnih napak

Olimpija : Gorica 1:0 (1:0) Štadion Stožice, gledalcev 350, sodnik Dragoslav Perić (Kranj) 6.

Strelec: 1:0 – Ivanović (Pavlović, 13).

Olimpija: Frelih 6,5, Pavlović 6,5, Samardžić 6,5, Korun 6,5, Andrejašič 6,5, Kapun 6, Elšnik 6, Bosić 6 (od 58. Kurež 6,5), Caimacov 6 (od 46. Ostrc 6), Ivanović 6,5 (od 71. Vukušić 6), Vombergar 6, trener: Dino Skender 6,5.

Gorica: Likar 6,5, M. Kavčič 6, Tomiček 5,5, T. Kavčič 6, Hodžić 5,5, Grudina 6 (od 82. Paljk –), Nkama 6, Volarič 5,5 (od 46. Begić 5,5), Cvijanović 5,5 (od 65. Velikonja 5,5), Oyewusi 5,5 (od 77. Širok –), Smajlagić 5, trener: Gordan Petrić (6); streli: 9:4; na vrata: 6:3; posest žoge v %: 60:40, koti: 8:2, prekrški: 12:21.

Trener Olimpije Dino Skender bo po zmagi proti Gorici lažje pripravil moštvo za dvoboj z Mariborom. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vrstni red: Mura 13, CB24 Tabor 9, Maribor in Olimpija po 8, Domžale in Bravo po 7, Koper in Celje po 5, Gorica 3, Aluminij (-2) 2.

- Prvih pet kol v 1. SNL sta sinoči s preloženo tekmo 1. kola zaradi okužbe s koronavirusom v zeleno-belem taboru zaokrožila Olimpija in Gorica. Ljubljančani so bili bolj zadovoljni, saj so pred nedeljskim derbijem v Ljudskem vrtu z minimalno zmago, ki jo je v 13. minuti priigral, na lestvici ujeli velike tekmece Mariborčane. Oboji imajo po osem točk.Štejejo točke in Olimpija jih je osvojila. Predstava bo hitro pozabljena, pogled na lestvico pa je veliko bolj lepši, kot je bil še pred petimi dnevi. Ljubljančani so ujeli Mariborčane, s katerimi bodo v nedeljo zvečer v Ljudskem vrtu odigrali prvi veliki derbi v sezoni.Odločitev o zmagovalcu je padla zelo hitro. Že v 13. minuti je lepo akcijo na levi strani, ki sta jo začelainz imenitno globinsko podajo za asistenta, v edini gol z bližine spremenil Đorđe Ivanović. Imel je tudi nekaj sreče. Goriški branilecje zares nespretno posredoval in zgrešil žogo pri Pavlovićevi podaji, zato je imel 24-letni Srb, poletna okrepitev iz beograjskega Partizana, lahko nalogo. S tretjim prvenstvenim golom si je Ivanović še dodatno dvignil samozavest, pridobil pa tudi nekaj prepotrebnih tekmovalnih minut. Še posebej jih je potrebovala Olimpija, čeprav je trenerpotožil, da nimajo časa za osvežitev, saj si tekme sledijo ena za drugo.Gorica, ki je v soboto osvojila prve točke v sezoni po zmagi nad Aluminijem, je bila prvi polčas silno slaba, Olimpija pa po vodstvu tudi ne prav veliko boljša. Da v tej sezoni ne bo atraktivna, je pokazala že v prejšnjih tekmah. Sad tega je bila tehnično silno slaba tekma, ki je v prvem polčasu skupaj ponudila komaj pet strelov skupaj in vsaj trikrat toliko napak pri oddajanju žoge ali ustavljanju. Tri strele je sprožila Olimpija, dva Gorica. Goriški napadi so bili jalovi, še najbolj nevaren strel je z razdalje s približno 25 m sprožilOlimpija je igrala z »zavoro«, predvsem je pazila, da se ne bi preveč iztrošila in hkrati tekmecem dovolila preveč praznega prostora za presenečenje. V tem je bila uspešna, malo manj pa v všečnosti. Bila je izrazito pragmatična, a ji glede na ne najboljšo telesno pripravljenost takšen način igre tudi najbolj ustreza.Z aktiviranjem povratnikov med Goričaneinje Gorica le nakazala nekaj več ambicioznosti v drugem polčasu, toda njena napadalna (ne)moč je bila sinoči na res »drugoligaški« ravni. Domači vratarje bil tako rekoč brez resnega posredovanja.Olimpija je brez naprezanja ubranila minimalno prednost, z odločnejšim pristopom, predvsem v napadalnih akcijah, bi lahko dosegla vsaj še en gol. Najbližje sta mu bila Ivanović in. Toda tudi en zadetek je bil več kot dovolj za njeno povprečno predstavo proti slabim Primorcem, ki jih po videnem sodeč čaka huda bitka za obstanek.