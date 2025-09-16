Olimpija prazni blagajno in se bliža Mariboru

Samo v zadnjih dveh sklepih disciplinskega sodnika pri Nogometni zvezi Slovenije je Olimpija za skoraj 5000 evrov zmanjšala zaostanek za Mariborom. Tudi po 8. kolu 1. SNL bosta največja slovenska kluba plačala najvišji denarni kazni, zeleno-beli bodo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja svojih navijačev v blagajno NZS prispevali 3200 evrov, vijolični pa 1900 evrov.

V tej sezoni so grehi navijačev in druge nepravilnosti največ denarnih kazni prinesli mariborskemu klubu, in sicer 14.380 evrov. Malo manj so prinesli »grehi« Olimpijinih privržencev. Skupni znesek je 12.900 evrov. Olimpija je rekorder po višini ene kazni, saj je po velikem derbiju plačal kar 8100 evrov.

Največja slovenska kluba sta krepko pred drugimi, na tretjem mestu je Celje, ki je v tej sezoni pri znesku 2170 evrov, Koper pa je za 10 evrov presegel 1000 evrov. Pred njim je še Mura, njen skupni znesek je 1050 evrov.