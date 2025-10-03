Olimpija remizirala z Aluminijem, slabo darilo za navijače

Nogometaši Olimpije so v domačih Stožicah zgodaj povedli proti Aluminiju, a so Kidričani prikazali izvrstno predstavo, s katero so se vrnili v igro v 42. minuti. V nadaljevanju nismo videli zadetkov. Olimpijini nogometaši svojim navijačem, skupini Green Dragons, niso ponudili prav lepega rojstnodnevnega darila za 37 let podpore s tribun. Mnogim je v oči padla tudi slaba površina na našem največjem stadionu, ki je navkljub vsem prenovam zdaj postala že stalnica.

Ljubljančani so povedli že ob svojem prvem strelu na gol v deveti minuti, ko je bil natančen Ivan Durdov. Tudi po zadetku so domači igrali bolje, Kidričanom niso pustili, da bi prišli do strela. A vseeno so bili tudi gostje, ki so bili pred tekmo točkovno izenačeni z Olimpijo, v obrambi zelo čvrsti. V zaključku prvega polčasa so nogometaši Aluminija kazali več želje po tem, da zatresejo mrežo nasprotnikov, tudi zeleni zmaji pa so prihajali do občasnih lepih priložnosti.

V 42. minuti je izjemen zadetek vknjižil Behar Feta, ki je goste iz Kidričevega tik pred polčasom vrnil nazaj v igro, ljubljančani pa so prejeli prvi zadetek pod novim trenerjem Federicom Bessonejem. Tudi drugi polčas so bolje začeli gostje, a njihovo prevlado je v 53. minuti z dobrim strelom prekinil Durdov, ki pa je žogo poslal nekoliko previsoko.

Do velike priložnosti je šest minut kasneje prišel Wisdom Sule, ki se je preveč obotavljal, sicer bi premagal ljubljanskega vratarja Matevža Dajčarja. V nadaljevanju se je slednji izkazal z dobro obrambo, v 75. minuti je po obetavnem protinapadu streljal asistent pri prvem zadetku Aluminija Tomislav Jagić.

V zaključku ni več prišlo do zadetkov in Olimpija ter Aluminij sta se tako razšla z delitvijo točk. Kluba sta izenačena tudi po točkah v prvi slovenski ligi.

Izidi 11. kola 1. SNL

Olimpija – Aluminij 1:1 (Durdov 9.; Feta 42.)

Jutri

Mura – Bravo (17:30)

Maribor – Domžale (20:15)

Nedelja

Primorje – Koper (17:30)

Radomlje – Celje (20:15)